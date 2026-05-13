Jazzforum Aidlingen Neue Kooperation mit dem Blauen Haus startet
Das Jazzforum Aidlingen geht neue Wege und veranstaltet nun Konzerte beim Kulturnetzwerk Blaues Haus in Böblingen - am Freitag und Samstag treten bekannte Gesichter auf.
Das Jazzforum Aidlingen geht neue Wege und veranstaltet nun Konzerte beim Kulturnetzwerk Blaues Haus in Böblingen - am Freitag und Samstag treten bekannte Gesichter auf.
Seit den 1990er-Jahren war der Deufringer Schlosskeller für das Jazzforum Aidlingen (JFA) der zentrale Veranstaltungsort. Doch in den letzten Jahren erfüllte der Publikumszuspruch nicht mehr die Erwartungen. Einige Konzert mussten gar wegen zu geringer Vorverkaufszahlen abgesagt werden.