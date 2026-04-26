Jeder Zweite hat gewählt Mario Dittmann gewinnt Wahl in Gemmrigheim: „Bin sprachlos“
Der 25-jährige Hauptamtsleiter will nun erst einmal ordentlich die Geschäfte in Affalterbach übergeben – und wie versprochen umziehen.
Der 25-jährige Hauptamtsleiter will nun erst einmal ordentlich die Geschäfte in Affalterbach übergeben – und wie versprochen umziehen.
Bei der Bürgermeisterwahl einer knapp 5000-Einwohner-großen Gemeinde ist es nicht selbstverständlich, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl zwischen zwei Kandidaten haben, die in den Wochen vor der Stimmabgabe beide auf ihre eigene Weise überzeugt haben. Bis zur Auszählung am Sonntagabend war völlig offen, wer in Gemmrigheim auf den seit 2018 amtierenden Jörg Frauhammer folgt – auch wenn sich bei Veranstaltungen eine Tendenz in Richtung Mario Dittmann abzeichnete. Zeitgleich punktete die Marbacher Stadträtin und Diplom-Finanzwirtin Swantje Hammer mit ihrer Bürgernähe und Erfahrung.