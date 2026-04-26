Am Ende war das Ergebnis dennoch eindeutig: Der 25-jährige Mario Dittmann, Hauptamtsleiter in Affalterbach, erhielt 74,2 Prozent der Stimmen. Gewählt haben 1810 von 3591 Stimmberechtigten und damit jeder zweite Wahlberechtigte. Damit liegt Gemmrigheim nur ganz knapp unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg. „Klar, die hätte ich mir besser gewünscht bei so einem bedeutsamen Ereignis für eine Kommune, aber wir liegen über den 50 Prozent“, sagt Dittmann, der sich am Sonntagabend überwältigt vom Wahlausgang zeigt. „Das ist ein Vertrauensvorschuss, den ich nutzen will“, sagt er. Der nächste Schritt sei nun, die Geschäfte als Hauptamtsleiter von Affalterbach ordentlich zu übergeben und in Gemmrigheim die Mitarbeitenden kennenzulernen. Ein Inserat für eine Wohnung habe er auch schon bekommen, der Umzug solle also – wie bei einem Sieg im Vorhinein angekündigt – so schnell wie möglich folgen. „Da stehe ich zu meinem Wort.“