Israels Generalstaatsanwaltschaft will Anklage gegen einen Berater von Benjamin Netanjahu erheben. Es geht um die Weitergabe geheimer Informationen an die „Bild“-Zeitung.
28.05.2026 - 14:18 Uhr
Wegen der Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen an die "Bild"-Zeitung will Israels Generalstaatsanwaltschaft einen Vertrauten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu anklagen. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara erklärte am Donnerstag, sie werde gegen Netanjahus Berater Jonatan Urich bei einem Tel Aviver Gericht Anklage erheben.