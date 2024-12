Jimmy Carters Amtszeit als US-Präsident endete mit einem außenpolitischen Desaster. Innenpolitisch war er mit seinem Versuch die Energiewende einzuleiten seiner Zeit voraus. Was bleibt von ihm nach seinem Tod?

Thomas Spang 29.12.2024 - 22:34 Uhr

Als im Jahr 1979 iranische Revolutionäre mehr als 50 US-Botschaftsangehörige in Teheran mit verbundenen Augen als Geiseln vorführten, war das für Jimmy Carter ein Desaster. Die US-amerikanische Nation stand unter Schock, die Welt hielt den Atem an. Seither musste sich der damalige US-Präsident Carter dem Vorwurf erwehren, ein Schwächling zu sein. Doch dieser Ruf wird dem Friedensnobelpreisträger, der jetzt mit 100 Jahren am Sonntagnachmittag in Plains im US-Bundesstaat Georgia gestorben ist, in keinem Fall gerecht.