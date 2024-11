Vor 90 Jahren, am 17. November 1934, starb der Dichter, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz in Berlin. Zu den vielen Orten, die er bedichtet hat, zählt auch Stuttgart. Neben den eigenen Befindlichkeiten beschrieb er treffsicher lokale Eigenheiten.

Jan Sellner 17.11.2024 - 12:09 Uhr

Hans Böttcher, der sich Joachim Ringelnatz nannte, am 7. August 1883 im sächsischen Wurzen geboren wurde, ein bewegtes Leben zu Lande und zur See führte und, nachdem ihm die Nazis Auftrittsverbote erteilt hatten, am 17. November 1934 in Berlin fast mittellos an Tuberkulose starb, stand einst auch in Stuttgart auf der Kabarettbühne. Was er hier erlebte und empfand, hat er in vier Gedichten aufgeschrieben. Das wohl bekannteste lautet schlicht „Stuttgart“ und ist in seinem 1927 erschienen „Reisebuch eines Artisten“ enthalten. Es handelt von lokalen Vorzügen und Eigenheiten und beginnt mit den Zeilen: