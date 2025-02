Job-Angst in Schwäbisch Gmünd

In Schwäbisch Gmünd ist Bosch der größte Arbeitgeber. Aber wie lange noch? Das fragt sich nicht nur die Belegschaft, weil immer mehr Stellen abgebaut werden. Auch der Oberbürgermeister ist beunruhigt.

Peter Stolterfoht 27.02.2025 - 20:00 Uhr

Kurz bevor es gleich am Ziel ernst wird, darf noch ein letztes Mal geschmunzelt werden. Dann nämlich, wenn aus dem Februar-Nebel plötzlich das Schild mit der Aufschrift „Bud-Spencer-Bad“ auftaucht. Seit 2011 ist der Filmhaudrauf Namenspatron des Freibads. Der war dort Anfang der 50er-Jahre als italienischer Weltklasseschwimmer am Start und hatte schon damals großen Eindruck hinterlassen. Diese Geschichte kennt in Schwäbisches Gmünd jedes Kind – genauso wie die des Bosch-Werks, das nur wenige hundert Meter entfernt liegt. Schließlich ist das Weltunternehmen der größte Arbeitgeber der Stadt. Und ab jetzt wird es ernst.