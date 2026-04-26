Auf dem Frühlingsfest sorgt ein besonderes Maskottchen für Aufsehen. Ein 60-Jähriger steckt im Bierkrug und erlebt trotz Hitze ungeahnte Freiheiten. Wie er zum Job kam.
26.04.2026 - 18:06 Uhr
Beim Wasenwirt tanzt ein fröhliches Bier vor der Tür. Unter dem Kostüm steckt gut versteckt Uwe und schwitzt. Große Augen, breites Lächeln, oben drauf eine Schaumkrone, links ein Henkel – so kommt Uwe als laufender Bierkrug daher, klatscht sich mit Frühlingsfestbesuchern ab, erfüllt Selfiewünsche und macht auch Kindern Freude. Das darf ein echtes Bier ja normalerweise nicht.