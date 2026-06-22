„Job Summit“ in Aidlingen Ausbildungsmesse leidet unter der Hitze
Berufsorientierung zum Anfassen: Der „Job Summit Heckengäu“ feiert Premiere in Aidlingen - doch die Resonanz ist enttäuschend.
Berufsorientierung zum Anfassen: Der „Job Summit Heckengäu“ feiert Premiere in Aidlingen - doch die Resonanz ist enttäuschend.
Von der Pflege über Elektrotechnik bis hin zu Polizei und Bundeswehr: Rund 20 Aussteller präsentierten am Samstag bei der Premiere des „Job Summit Heckengäu“ in der Aidlinger Sonnenberghalle Ausbildungswege, Studienangebote und Karrierechancen. Die regionale Messe war aufgrund der Sanierung der Stammheimer Gemeindehalle erstmals in Aidlingen zu Gast.