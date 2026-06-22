„Job Summit“ in Aidlingen: Ausbildungsmesse leidet unter der Hitze

Von der Pflege über Elektrotechnik bis hin zu Polizei und Bundeswehr: Rund 20 Aussteller präsentierten am Samstag bei der Premiere des „Job Summit Heckengäu“ in der Aidlinger Sonnenberghalle Ausbildungswege, Studienangebote und Karrierechancen. Die regionale Messe war aufgrund der Sanierung der Stammheimer Gemeindehalle erstmals in Aidlingen zu Gast.

Auch wenn die Veranstaltung kleiner ausfiel als in den Vorjahren in Calw-Stammheim, bot sie Besuchern einen breiten Überblick über mehr als 80 Berufsbilder. Angesprochen waren Schüler, Berufseinsteiger, Wechselwillige und alle, die sich beruflich neu orientieren möchten.

Beim „Job Summit“ stehen persönliche Gespräche im Fokus

Dabei setzte die Messe bewusst auf persönliche Gespräche statt auf anonymes Informationssammeln. So sorgten zwischen den Ständen beispielsweise Molton-Trennwände dafür, dass Aussteller und Besucher in ruhiger Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen konnten - weg vom reinen „Flyersammeln“ hin zu echtem Austausch.

Wie wertvoll dieser direkte Kontakt sein kann, zeigte sich etwa am Stand des Energieversorgers EnCW. Sabrina Leuthner, verantwortlich für Ausbildung und duale Studiengänge, berichtete, dass viele Besucher überrascht seien, welche Berufsfelder das Unternehmen überhaupt anbiete – von technischen Berufen über Lackierer für das E-Mobility Startup „DEER“ bis hin zu Fachangestellten für Bäderbetriebe. Gerade solche unerwarteten Einblicke würden häufig den Anstoß für weiterführende Gespräche geben.

Hingucker und Gesprächseinstieg: Maschinenbau-Professor Tim Jansen zeigt die „fahrbare Bierkiste“ der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Foto: Stefanie Schlecht

Ein besonderer Blickfang war der Stand der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Maschinenbau-Professor Tim Jansen brachte eine von Studierenden konstruierte „fahrbare Bierkiste“ mit, die per Akkuschrauber angetrieben durch die Halle gesteuert werden konnte. Daneben sorgte eine selbst entwickelte Drohne für Aufmerksamkeit. Diese Exponate live zu sehen und zu erleben, schaffe Faszination für die Berufsbilder und helfe Interessierten, ins Gespräch zu finden. „Manche Jugendliche trauen sich nicht, über die offiziellen Kanäle auf die Hochschule zu zukommen“, sagt Jansen. Diese könnten über Formate wie die Job Summit erreicht werden.

Aussteller- und Besucherzahlen überschaubar

Trotz des hochwertigen Angebots blieben die Aussteller- und Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurück. Veranstalter Michael Kunert führt dies unter anderem auf die derzeit schwierige wirtschaftliche Lage zurück. Viele Unternehmen seien bei Neueinstellungen zurückhaltender geworden, während kleinere Betriebe oft Schwierigkeiten hätten, Personal für Messeauftritte freizustellen. Hinzu kamen hochsommerliche Temperaturen von deutlich über 30 Grad. Dabei hatte das Organisationsteam die Veranstaltung intensiv beworben, mehr als 65 Schulen eingeladen und sogar kostenlose Shuttlebusse angeboten.

Junge Leute informieren junge Leute: Stand beim „Job Summit“ in Aidlingen Foto: Stefanie Schlecht

Michael Kunert, der in Aidlingen-Lehenweiler wohnt, hatte das Format 2023 von der Stadt Calw übernommen und grundlegend weiterentwickelt. Aus der früheren Ausbildungsbörse „TopJob“ wurde der „Job Summit Heckengäu“, der neben Schülern gezielt auch Studierende, Berufseinsteiger und Menschen in beruflicher Neuorientierung anspricht.

Kunert bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Veranstaltungs- und Kommunikationsbranche mit. Mit seiner Agentur „Kunicom PR-Manufaktur“ organisiert er Veranstaltungen und PR-Projekte und verantwortete die Öffentlichkeitsarbeit der europaweit bekannten Konzertreihe „Night of the Proms“. Zudem war er dort Promoter und Künstlerbetreuer für internationale Musikstars. Doch nach fast 30 Jahren verabschiedete sich Kunert nun von dieser Tätigkeit.

Diese Erfahrungen prägen auch seine Jobmesse: Statt reiner Informationsstände setzt Kunert auf Begegnungen, persönliche Gespräche und konkrete Perspektiven. Sein Ziel ist es, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und potenzielle Nachwuchskräfte aus der Region direkt miteinander zu vernetzen – und Berufsorientierung erlebbar zu machen.

Gastspiel in Aidlingen wird nicht wiederholt

So nutzte auch die Bundeswehr die Messe, um mit verbreiteten Klischees aufzuräumen. Mit rund 400 Einsatzbereichen, 28 Studiengängen und 60 Ausbildungsberufen sei das Angebot deutlich vielfältiger, als viele Besucher vermuteten. „Für viele gibt es beim Bund nur den Soldaten mit Gewehr“, erklärte ein Karriereberater. Im persönlichen Gespräch lasse sich dieses Bild oft erweitern.

Die Bundeswehr informiert beim „Job Summit Heckengäu“ Foto: Stefanie Schlecht

Weitere Einblicke boten unter anderem der Klinikverbund Südwest, der über Ausbildungs- und Karrierewege in der Pflege informierte, sowie die Polizei Baden-Württemberg. Neben Details zu den vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten gab es auch Überraschendes zu erfahren: Dass die Ausbildungsvergütung in der Pflege mit bis zu 1700 Euro monatlich deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt, dürfte vermutlich nur wenigen bewusst sein.

Das Gastspiel in Aidlingen wird wohl nicht wiederholt. Mit dem „Job Summit“ geht es vermutlich im April 2027 weiter, dann am gewohnten Ort in Calw-Stammheim.