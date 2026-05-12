Der VfB Stuttgart trauert um eine Vereinslegende. Jochen „Goalie“ Rücker ist im Alter von 81 Jahren in Stuttgart verstorben.

Es gibt viele Keeper. Und auch viele Keeper, die später als Torwarttrainer arbeiteten. Aber einen „Goalie“ gab es nur einen: Jochen Rücker. So gut wie jeder nannte ihn bei seinem Spitznamen. Dabei war er viel mehr als einer, der nur zwischen den Pfosten stand oder diejenigen trainierte, die Bälle halten sollten. Er war nach seiner aktiven Karriere als Teambetreuer der gute Geist der Mannschaft, erreichte bei dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und seinen Fans Legendenstatus.

Markenzeichen kurze Hose Überregionale Berühmtheit erlangte er, weil er selbst im schärfsten Winter bei klirrender Kälte in kurzen Hosen und mit Stollenschuhen an den Füßen auf der Bank saß. Warum? Weil er die schönsten O-Beinen weltweit präsentieren wollte, unkten manche mit einem Augenzwinkern.

Am vergangenen Samstag hat sein weiß-rotes Herz im Alter von 81 Jahren in Stuttgart aufgehört zu schlagen. Die Trauer um ein Original ist groß. Es gibt so unzählige Anekdoten um „Goalie“, eine herauszupicken würde ihm nicht gerecht werden.

Jochen Rücker wurde 1944 in Bischofswerda in der Ex-DDR geboren und war 1987 nach den Stationen VfL Kaltental, SKG Botnang, Stuttgarter Kickers, SV Sillenbuch und SG Schorndorf von der SpVgg 07 Ludwigsburg zum VfB gekommen. Er fing als Amateurtrainer an.

Von 1992 bis 2005 fungierte er als Torwarttrainer bei den Profis, die er bis zum Winter 2010 als Betreuer in jeder Trainingseinheit, in den Trainingslagern, bei den Auswärtsspielen und auf allen möglichen Terminen begleitete. Sein Platz war stets auf der Bank in der Nähe des Chefcoachs. Er arbeitete mit Trainergrößen wie Joachim Löw, Felix Magath, Armin Veh oder Giovanni Trapattoni zusammen, feierte den Gewinn des DFB-Pokals 1997 sowie die deutsche Meisterschaft 1992 und 2007.

Enge Verbindung zu MV

Rücker war der Mann für alle Fälle. Immer treu zu Diensten. Klar und deutlich, mit der nötigen Strenge in der Stimme, sprach er auch Dinge an, die ihm nicht passten. Beim alljährlichen Mannschaftsfoto dirigierte er die Spieler an den passenden Platz. Als enger Freund der Familie von Gerhard Mayer-Vorfelder war er sich nicht zu schade, für den 2015 verstorbenen VfB-Ehrenpräsidenten auch Chauffeurdienste zu erledigen. Kurz bevor MV in den Trainingslagern zur Mannschaft stieß und sie besuchte, gab Rücker stets dem Staff Bescheid, um für die „Teambuildingmaßnahmen“ mit dem Chef vorbereitet zu sein.

Besonders eng war auch sein Bande zu Matthias Sammer (58). Der Ex-Nationalspieler heiratete 1993 Rückers Nichte Karin, die Tochter seines Bruders.

Nicht nur sie trauert jetzt um eine Legende. Der ganze VfB und seine Fangemeinde werden ihn nie vergessen – den einen und einzigen „Goalie“.