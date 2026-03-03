Nein, das Buch von Anne Brockmann, einer ehemaligen Erzieherin der John-Cranko-Schule, die in einem Roman den Umgang mit jungen Menschen in Ballettinternaten kritisiert, hat Elisa Carrillo Cabrera noch nicht gelesen, als wir sie Ende Februar zum Gespräch treffen. Die Arbeitstage der neuen Direktorin der Cranko-Schule, die seit 1. Januar die renommierte Ausbildungsstätte in der Nachfolge von Tadeusz Matacz leitet, sind lang und zum Start entsprechend intensiv. Zudem steht Anfang März der erste Auftritt unter der neuen Direktorin an.