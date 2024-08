Der in Stuttgart geborene Jonas Deichmann hat bald 120 Ironman hintereinander absolviert – ohne einen einzigen Tag Pause. Wie ist das möglich? Und was plant er als nächstes? Ein Besuch bei dem Weltrekordmann in Roth.

Julia Bosch 27.08.2024 - 06:00 Uhr

Genau 23 Minuten – so viel Zeit nimmt Jonas Deichmann sich, um sich umzuziehen, einen Espresso zu trinken und vom Fahrrad zu steigen und die Laufschuhe anzuziehen. Dann absolviert er einen Marathon. Und das, nachdem er an diesem Tag bereits 3,8 Kilometer geschwommen und 180 Kilometer Radfahren mit 1500 Höhenmeter absolviert hat. Triathlon-Langdistanz also, ein Ironman. Allerdings macht Jonas Deichmann das nicht an einem einzigen Tag, auf den er sich monatelang vorbereiten und danach sein Körper regenerieren kann. Nein, Jonas Deichmann absolviert jeden Tag einen Ironman, 120 Tage hintereinander, ohne einen einzigen Pausentag.