1984 wurde das Theater Rampe in Stuttgart als studentische Bühne gegründet. Zu seinem 40. Geburtstag ist das Produktionshaus im Alten Zahnradbahnhof bestens vernetzt – in der freien Szene genauso wie im eigenen Quartier.

Andrea Kachelrieß 24.10.2024 - 12:57 Uhr

Nicht nur große Theater sind in Stuttgart für Superlative gut. Auch kleine Bühnen wie die Rampe können mithalten. Wo gibt es das sonst rund um den Kulturglobus: Ein Theater, das sich sein Haus mit Zahnradbahnen teilt? Seit 1992 wird im alten Bahnhof in der Filderstraße mit theatralen Formaten experimentiert, während im Hintergrund allabendlich die gelben Bahnen in ihr Nachtquartier rumpeln.