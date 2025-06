In Bad Cannstatt haben wieder die Abendmärkte begonnen. Am 27. Juni gibt es eine besondere Veranstaltung – die Kübler feiern ihr 100-jähriges Bestehen.

Iris Frey 17.06.2025 - 10:18 Uhr

In Stuttgarts größtem Stadtbezirk gibt es seit gut zehn Jahren Abendmärkte. Deren Saison hat auch in diesem Jahr längst begonnen, die Märkte finden jeweils freitags zwischen 17 und 22 Uhr auf dem Cannstatter Marktplatz statt. Wie Dirk Strohm, der Vorsitzende des Vereins Die Altstadt Bad Cannstatt berichtet, gibt es jede Woche drei Essens- und drei Getränkestände. Am Samstag, 20. Juni, ist eine Weinprobe geplant. Strohm hofft für diesen Termin auf gemäßigtere Temperaturen. Am Freitag, 27. Juni, wird erstmals der Kübelesmarkt dabei sein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.