Es ist eine Alarmmeldung auf seinem Handy, die Andreas Groll schockiert. Der Leiter der Stuttgarter Notfallseelsorge ist es gewohnt, auf Menschen zu treffen, die großes Leid verarbeiten müssen. Die Adresse aber, die da auf dem Display für seinen nächsten Einsatz erscheint, kennt er. Als er eintrifft, wird die schlimme Befürchtung wahr: Einer seiner besten Freunde ist verstorben. Und er soll der Familie seelischen Beistand leisten. „In solchen Momenten fällt einem das Gesicht runter“, sagt der 56-Jährige.