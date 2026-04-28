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Jubiläum in Stuttgart Notfallseelsorge: „Jeder Einsatz ist ein Tattoo auf der Seele“

Jubiläum in Stuttgart: Notfallseelsorge: „Jeder Einsatz ist ein Tattoo auf der Seele“
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Wenn es schlimme Ereignisse gibt, rücken die Helfer der Notfallseelsorge aus. Foto: Notfallseelsorge Stuttgart/Simon-David Tschan

Seit 25 Jahren steht die Stuttgarter Notfallseelsorge Menschen in Extremsituationen bei. Die wichtige Aufgabe bringt auch erfahrene Helfer manchmal an ihre Grenzen.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Es ist eine Alarmmeldung auf seinem Handy, die Andreas Groll schockiert. Der Leiter der Stuttgarter Notfallseelsorge ist es gewohnt, auf Menschen zu treffen, die großes Leid verarbeiten müssen. Die Adresse aber, die da auf dem Display für seinen nächsten Einsatz erscheint, kennt er. Als er eintrifft, wird die schlimme Befürchtung wahr: Einer seiner besten Freunde ist verstorben. Und er soll der Familie seelischen Beistand leisten. „In solchen Momenten fällt einem das Gesicht runter“, sagt der 56-Jährige.

 

Die Stuttgarter Notfallseelsorge gibt es seit 25 Jahren. Sie erfüllt eine wichtige Aufgabe, um die die Beteiligten kaum jemand beneidet. Sie rücken aus, wenn es gilt, Menschen in Notlagen beizustehen. Erste Hilfe für die Seele. Das können Unfälle oder plötzliche Todesfälle sein. Angefordert werden die Helfer meist über die Leitstelle von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst. Immer dann, wenn klar ist, dass Angehörige, Zeugen oder andere Menschen von einem Ereignis mit voller Wucht getroffen werden.

„Oft ist das der Fall, wenn es um jüngere Leute geht“, erzählt Groll. Meist dreht es sich nicht um furchtbare Unfälle wie den am Olgaeck, sondern um Ereignisse im häuslichen Umfeld. „Wenn wir rausgeschickt werden, ist etwas passiert, das wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam“, sagt er. Dabei entlasten die derzeit 70 Helfer auch die Einsatzkräfte.

Angesiedelt ist die Notfallseelsorge bei der Stuttgarter Branddirektion. Finanziert wird sie zu je einem Drittel von der Stadt, der evangelischen und der katholischen Kirche. Dabei wird von den Helfern einiges gefordert. Notwendig ist eine Ausbildung, die zwei Jahre dauert und 340 Stunden umfasst. „Das ist sehr wichtig. Es geht dabei auch darum, wie man seine Rituale findet, um mit den Geschehnissen umzugehen“, sagt Groll. Manche duschen nach einem Einsatz, wechseln die Kleidung, andere zünden eine Kerze in der Kirche an. „Ich selbst frage oft vor Ort, ob ich einen Segen sprechen darf. Viele wollen das, auch wenn sie nicht christlich sind“, erzählt der 56-Jährige.

Hunderte Einsätze jedes Jahr

Inzwischen braucht man keinen kirchlichen Hintergrund mehr, um ins Team zu kommen. „Wir haben uns geöffnet“, erzählt Groll. Längst gehören auch Muslime zur Mannschaft, die derzeit eine stabile Größe hat. Auch mit dem Rat der Religionen arbeitet man zusammen. 650 Einsätze hat es im vergangenen Jahr gegeben. Rund die Hälfte davon hat die Notfallseelsorge übernommen, die andere Hälfte das Kriseninterventionsteam der Johanniter.

Erreichbar sind die Diensthabenden rund um die Uhr. Zu den Einsätzen fährt man in der Regel zu zweit, dazu gibt es einen dritten Helfer als Leitungsdienst im Hintergrund. „Wir leisten vor Ort Akuthilfe und hinterlassen unsere Visitenkarte – einen kleinen Holzengel“, sagt Groll. Außerdem vermittelt man Betroffenen Infos über die Hilfesysteme, damit sie längerfristig betreut werden, wenn das nötig sein sollte. „Wir sind Brückenbauer“, weiß Groll. Und manchmal Überbringer von Todesnachrichten.

Andreas Groll leitet die Notfallseelsorge – und hat in zehn Jahren einiges erlebt. Foto: Notfallseelsorge Stuttgart/Simon-David Tschan

Warum macht man so etwas? Groll selbst ist seit zehn Jahren dabei. Der studierte Landwirt hat als Ehrenamtlicher angefangen, nebenher noch Theologie studiert. Seit 2021 ist der katholische Diakon Leiter der Notfallseelsorge. Außerdem ist er früher im Rettungsdienst tätig gewesen. Eine ideale Kombination. „Man erlebt viele krasse Fälle, aber es kommt viel zurück. Ich habe danach oft das Gefühl, dass ich mehr bekommen als gegeben habe“, sagt er. Auch die Anerkennung durch die Einsatzkräfte sei groß.

Und doch ist die Aufgabe manchmal unendlich schwer. „Jeder Einsatz ist ein Tattoo auf der Seele“, sagt Groll. Besonders hart sei es, wenn es um Kinder gehe. Gleich einer seiner ersten Einsätze sei so ein Fall gewesen. „Das war gruselig.“ Manchmal blieben aber auch ganz andere Dinge hängen. Das sei oft so, wenn einen die vorgefundene Situation an die eigene erinnere. „Sehr berührt hat mich ein Fall, bei dem der Mann einer stark dementen bettlägerigen Frau plötzlich verstorben ist.“ Es sei völlig unklar gewesen, was mit der Hilflosen passiere. Da habe er an einen Pflegefall in der eigenen Familie denken müssen. „So etwas belastet einen schon.“

Jubiläumsgottesdienst in Münster

Und wenn die Helfer selbst Hilfe brauchen, weil sie eine Situation zu sehr mitnimmt? Dann greift ein mehrstufiges System. „Wir sind immer zu zweit unterwegs und reflektieren den Einsatz auch anschließend“, erzählt Groll. Mehrmals im Jahr gebe es zudem Gespräche. Außerdem geht ein Hintergrunddienst aktiv auf Mitarbeitende zu, wenn ein Fall zu belastend war.

Die Notfallseelsorge feiert ihr Jubiläum am Sonntag, 3. Mai, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Floriansgottesdienst im Stuttgarter Feuerwehrmuseum in Münster. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: Nicht nur arbeiten beide Institutionen regelmäßig zusammen, sondern es gibt auch noch einen zweiten Geburtstag zu begehen: Auch das Museum wird 25 Jahre alt. „Es geht nicht nur darum, Leben zu retten, sondern auch darum, Menschen in ihren schwersten Stunden beizustehen“, sagt Stuttgarts Feuerwehrchef Georg Belge. Man wolle deshalb beim Gottesdienst innehalten und Dankbarkeit für das Geleistete ausdrücken.

Für eine Arbeit, die manchmal besonders schwer sein kann. Wenn der Alarm ertönt und die Adresse wohlbekannt ist. Und auch in vielen anderen Fällen, wenn die Schicksale von tief getroffenen Menschen den vollen Einsatz der Helfer erfordern.

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