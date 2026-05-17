Die Outdoor-Bar „Hi.Francky“ am Ludwigsburger Bahnhof startet in die fünfte Saison. Silent Disco, Jazz- und Bingo-Abende: Die meisten Events sind kostenlos. Das ist geboten.

Das „Hi.Francky“ ist in seine fünfte Saison gestartet. Was im Mai 2022 als experimentelles Pop-up-Projekt startete, hat sich zu einem festen Bestandteil der Ludwigsburger Stadtkultur entwickelt. Das Franck-Areal, einst ungenutzte Industriefläche in unmittelbarer Bahnhofsnähe, hat sich in den letzten Jahren zu einem Treffpunkt für alle entwickelt – mit Drinks, Musik und einem zugänglichen Kulturangebot, mittlerweile ergänzt durch weitere Eventlocations wie die „Alte Rösterei“ und den „Raum 80“.

„Was hier auf dem Franck-Areal mit Angeboten wie dem Hi.Francky, dem Club Alte Rösterei und den Entwicklungen rund um Start-ups und Kreativschaffende im Haus 23 entstanden ist, zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial dieser Ort hat: von Gastronomie über Kultur bis hin zu neuen Club- und Begegnungsformaten“, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht und erklärt: „Für Ludwigsburg ist das ein echter Gewinn an Lebensqualität und Attraktivität.“

Künftige Entwicklung des Franck-Areals

Laut Stadt soll das Franck-Areal ein Ort im Wandel bleiben und weiterhin Raum für unterschiedliche Zwischennutzungen aus Wirtschaft, Kunst und Kultur bieten. Um besonders die Innovations- und Gründerszene zu stärken, plant die städtische Wirtschaftsförderung mit dem Kreativlabor „Tinkertank“ einen Ort für Start-ups.

Darüber hinaus wird das Franck-Areal im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA’27 von April bis Oktober 2027 zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsort. Parallel dazu erarbeiten Robi Wache Architekten gemeinsam mit Harris + Kurrle Architekten eine städtebauliche Entwicklungsplanung für das Areal. Diese sieht eine schrittweise Transformation des ehemaligen Industriegebiets in ein zukunftsorientiertes urbanes Quartier vor.

Im Saisonjahr gibt es folgendes Programm:

Freitag, 22. Mai: LBComedy Night (Comedy Mics by heer_mueller) Tickets

Samstag, 23. Mai: Bingo & Spritz Tickets

Samstag, 30. Mai: Karaoke & Wulle Gratis

Samstag 6. Juni: Silent Disco – Kopfhörerparty mit 3 Channels Tickets

Mittwoch, 10. Juni: Jazz & Wein mit Pianist Michael Schlierf Tickets

Donnerstag, 11. Juni: Boxing & Beats mit DJ SORTI & THE BOX Gratis

Samstag, 13. Juni: Sommermarkt – Treffen, stöbern, hängen bleiben Gratis

Freitag, 19. Juni: Viva Cuba – Kubanischer Tanzabend mit Live-Trommlern Gratis

Freitag, 26. Juni: LBComedy Night

Für die Comedy Night gibt es einen Ticketverkauf, alle anderen Events sind kostenlos. Weitere Veranstaltungen folgen im Juli, August und September – darunter weitere Boxing & Beats-Abende, Silent Disco, ein Benefiz-Kabarett für die Tafel Ludwigsburg sowie mit dem .711 Kollektiv aus Stuttgart.

Öffnungszeiten ab 16. Mai:

Donnerstag: 17 – 23 Uhr

Freitag: 17 – 23 Uhr

Samstag: 17 – 23 Uhr

Änderungen sind je nach Event und Wetterlage möglich.