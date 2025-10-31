Die Ausstellung „Schlamassel Tov“ macht mit einer Lektion in Jiddisch die vielfältigen kulturellen Verflechtungen bis hin zu sprachlichen Einflüssen mit dem jüdischen Leben deutlich.
31.10.2025 - 15:37 Uhr
Das Vermögen verzockt, mit der Gattin gezofft und dann auch noch beschickert das Auto zu Schrott gefahren: Was für ein Schlamassel. Sein Nachbar dagegen: Ein Sechser im Lotto. So ein Massel! Man könnte auch von Glück oder Pech reden. Aber die deutsche Sprache steckt von A wie Abzocken bis Z wie Zoff voller Wörter, die aus dem Jiddischen stammen. Wie jüdisch ist also Deutsch? Eine Antwort auf diese Frage gibt die Ausstellung „Schlamassel Tov“ im Foyer des Rathauses.