Vertreter dreier Generationen diskutieren zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart über Alltag und Antisemitismus – und landen doch beim Nahost-Konflikt.
04.11.2025 - 17:35 Uhr
Ein buntes Prisma in stark leuchtenden Farben vor dem Neuen Schloss: „Das ist das neue Logo für die Jüdischen Kulturwochen“, präsentierte Barbara Traub, die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW), das Bild der gläsernen Skulptur bei der Eröffnung der Kulturwochen im Rathaus. Facettenreich wie das jüdische Leben, solle es ein starkes Signal senden in die Stadt, in der die jüdische Gemeinde schon am 9. Juni 1945 wieder gegründet wurde, ein fulminantes Aufbauwerk leistete und in der Gesellschaft angekommen und mittendrin dabei sei.