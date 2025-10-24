Vom 3. bis 16. November finden in Stuttgart die 22. Jüdischen Kulturwochen statt. 80 Jahre nach Kriegsende geht der Blick zurück.
„Jetzt aber mal Tacheles!“, steht auf einem der großen pinkfarbenen Plakate, die derzeit noch im Büro von Barbara Traub stehen, der Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW). Man ahnt: Es handelt sich um kein Wahlplakat, auf dem ein Kandidat „Klartext“ (so die Übersetzung von „Tacheles“/„Thakles“) versprechen würde. Vielmehr ist es eines von zehn Plakaten, die im Rahmen der 22. Jüdischen Kulturwochen demnächst in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen sein werden. Sie trägt den Titel „Schlamassel Tov“ und geht – plakativ – der Frage nach: „Wie jüdisch ist Deutsch?“ Die Beispiele zeigen: etliche jüdische Begriffe sind Teil der deutschen Sprache geworden. Auch das „Schlamassel“, aus dem man wieder herausfindet, wenn man etwas „Masel“ – Glück – hat. Die Ausstellung setzt auf „Aha“-Effekte und verdeutlicht ein Anliegen der Jüdischen Kulturwochen: Es geht um Bildung, um Wissen, um Voneinander-Wissen, Voneinander-Lernen und Sich-Verstehen.