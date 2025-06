Einmal im Jahr treffen sich jüdischen Kinder und Teenager zu einem bundesweiten Musikwettbewerb, dem „Jewrovision“. Die Stuttgarter hatten dort wieder gut lachen.

Jan Sellner 12.06.2025 - 21:14 Uhr

„Jewrovision“ klingt ähnlich wie Eurovision und funktioniert ein bisschen auch so. Es geht um Musik, um Wettbewerb und ums gemeinsame Feiern. Der Name weist zugleich darauf hin, dass hier Jüdinnen und Juden zusammenkommen. In diesem Jahr haben an diesem größten jüdischen Gesangs- und Tanzwettbewerb in Deutschland rund 1300 junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren teilgenommen. Darunter auch rund 30 Mitglieder der Stuttgarter Jugendgruppe Halev („Herz“) mit ihren Leitern Igal Shamailov und Boris Karasik – und das erneut sehr erfolgreich.