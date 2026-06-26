Jüdisches Leben in Stuttgart Der Killesberg - gebaut von Zwangsarbeitern, Nazi-Kunst überall
Der Höhenpark ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt. Was kaum einer weiß: Diese Idee der Nazis bezahlten Stuttgarter Juden mit ihrem Leben.
Der Höhenpark ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt. Was kaum einer weiß: Diese Idee der Nazis bezahlten Stuttgarter Juden mit ihrem Leben.
Lustwandeln kann man hier. Sich sonnen. Beim bald stattfindenden Lichterfest sich verzaubern lassen. So mancher Stuttgarter hat hier seinen ersten Kuss erlebt, oder seinen ersten Rausch. Das Tal der Rosen kennen viele, den Perkins Park auch, die Freilichtbühne oder das Jahrmarkttheater. Aber wer hat schon das Denkmal am Eingang bemerkt, gleich hinter der Grünen Fuge. Eine Gedenkstätte. Sie erinnert an die düstere Historie des Parks. An Zwangsarbeit, Deportation und Mord.