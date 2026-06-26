Jüdisches Leben in Stuttgart: Der Killesberg - gebaut von Zwangsarbeitern, Nazi-Kunst überall

Lustwandeln kann man hier. Sich sonnen. Beim bald stattfindenden Lichterfest sich verzaubern lassen. So mancher Stuttgarter hat hier seinen ersten Kuss erlebt, oder seinen ersten Rausch. Das Tal der Rosen kennen viele, den Perkins Park auch, die Freilichtbühne oder das Jahrmarkttheater. Aber wer hat schon das Denkmal am Eingang bemerkt, gleich hinter der Grünen Fuge. Eine Gedenkstätte. Sie erinnert an die düstere Historie des Parks. An Zwangsarbeit, Deportation und Mord.

Ganz anders liest sich das, wenn die Touristiker für den Höhenpark werben: „Unter den Händen der Gärtner und Landschaftsarchitekten verwandelte sich der ehemalige Steinbruch über die Jahre hinweg in ein Meer von Blumen, Bäumen und Sträuchern.“ Von Zwangsarbeit ist da keine Rede. Auch nicht von der Reichsgartenschau 1939, für die der Park entstand. Und auch nicht davon, dass viele Statuen im Park von Künstlern stammen, die sich erst nach dem Krieg wundersamerweise in Mitläufer verwandelt haben. Im Dritten Reich aber ganz gut als Parteigänger gelebt haben. Wer diese Geschichte des Parks ignorieren will, dem wird das leicht gemacht. Er muss nicht hinschauen.

Bei der Reichsgartenschau 1939 Foto: Hannelore Kochmünster

Mit ihrem Stück „Schlamassel“ schauen Aliki Schäfer und Andreas Vogel gemeinsam mit der Akademie für gesprochenes Wort ganz genau hin. Erst einmal aber haben sie geforscht - und zugehört. Mit viel Geduld haben sie es geschafft, dass Menschen jüdischen Glaubens aus der Region mit ihnen gesprochen und ihnen erzählt haben, wie sie sich im Killesberg fühlen. Von dem aus ihre Eltern und Großeltern in den Tod geschickt wurden. Und den sie ohne Entgelt und unter Zwang von einem Steinbruch in einen Park verwandelt haben. Und wie es überhaupt anfühlt, im Jahre 2026 in Stuttgart zu leben als jüdischer Mensch.

Gedenken und Vergnügen - „ein Schlamassel“

Jule Hölzgen und Mario Pitz tragen dies vor. An fünf Stationen im Park, begleitet von von Kasia Kadłubowska. Während im Perkins Park eine Abiparty tobt und auf dem Weißenhof ein DJ die Leute animiert: „Die Hände zum Himmel!“ hört man beim Rundgang, dass man sich als Jude auch in Stuttgart besser einen Sichtschutz fürs Handy organisiert, damit keiner sieht, dass man auf Hebräisch liest oder schreibt. „Noch nicht so schlimm wie in Berlin“, heißt es da, aber sie müsse nachdenken, ob man nicht doch in Israel am sichersten sei. „Ein Schlamassel“ all das.

Eine junge Frau sinniert darüber, wie sie als arabische Jüdin mit Eltern aus dem Maghreb an der Kunstakademie studierte, um dann feststellen zu müssen, dass die Polizei gleich nebenan in den Messehallen am Killesberg 2600 schwäbische Juden gebracht hatte. Sie wurden von dort deportiert, eine Fahrt in den Tod. „Als ich mit meinem Studium angefangen habe, bin ich durch den Killesberg-Park gegangen und habe diese Gedenkstätte gesehen und dann die schönen Blumen, die schönen Skulpturen und diesen Streichelzoo. Ich dachte, wow, ist das die Art wie Deutsche mit ihrer grausamen Geschichte umgehen wollen: Einfach alles mit Blumen dekorieren zu wollen!“

„Schlamassel“: Kasia Kadlubowska, Jule Hölzgen und Mario Pitz tragen jüdische Stimmen vor. Foto: Hannes Keller

Dass man eine halbe Million Erde bewegt, 15 Kilometer Wege angelegt und mehr als eine Million Pflanzen gepflanzt hatte bis zur Eröffnung der Reichsgartenschau am 22. April 1939 ist bekannt. Sehr viel weniger geredet wird aber über den Musterfriedhof. Der war lange noch Bestandteil auch der Bundesgartenschauen, sogar 1993 wieder in Stuttgart. Damals ging man aber auf den Vorgänger nicht ein, mit keinem Wort. Was nicht verwundert: War der doch in Reih und Glied ausgerichtet, auf jeder Grabplatte ein Hakenkreuz. Bis heute scheint man die Vergangenheit unter viel Lieblichkeit verstecken zu wollen.

Wie viel Nazi-Kunst steht im Park?

Das äsende Reh wirkt anmutig und verspielt. Wurde gestaltet von Fritz von Grävenitz, tief verstrickt in das Regime. Er wurde 1938 Leiter der Kunstakademie, porträtierte Adolf Hitler, arbeitete für Hermann Göring und Rudolf Heß, wurde auf die „Gottbegnadeten-Liste“ gesetzt, was ihn vom Kriegsdienst befreite. Von alldem erfährt man nichts, betrachtet man das Reh. Auch nicht vom Versuch von Grävenitz' sich nach dem Krieg als Widerständler darzustellen.

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Das teilt er mit Fritz Nuss. Nuss behauptet nach dem Krieg „politisch uninteressiert“ gewesen zu sein. Dafür war er sehr interessiert, mit den Nazi-Größen zusammen zu arbeiten. Von der ersten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ 1937 an bis 1944 ist Fritz Nuss mit insgesamt 25 Werken auf der sogenannten Leistungsschau der Kunst im Dritten Reich vertreten, von denen einige Titel trugen wie „Der Überlegene“, „Dem gefallenen Kameraden“ oder „Der Morgen“. Martin Bormann, der Leiter der Parteikanzlei erwarb Nuss' Skulptur „Jüngling“, und Adolf Hitler kaufte 1944 seine Bronzestatue „Der Morgen“. Die Skulptur „Stehende“ ist bis heute im Tal der Rosen zu sehen, die Stadt Stuttgart kaufte sie und stellte sie 1950 für die Gartenschau auf.

Josefs Zeitlers Hirschkuh mit Kalb findet man nahe der Freilichtbühne. Man ahnt es, auch er war kein Widerstandskämpfer. Er war Parteimitglied, schuf eine Skulptur, die einen Bären zeigt, der sich mit einem Messer über einen Bienenkorb hermacht, eine Bulldogge, einen Hahn, die für England und Frankreich stehen, und eine Schlange als Verkörperung des Bösen. Den Bienenkorb ziert ein Hakenkreuz, die eingeritzte Jahreszahl 1939 entlarvt die Plastik als Propaganda zum Kriegsbeginn. Dass es noch zwei steigende Pferde, gestaltet von von Grävenitz gibt im Höhenpark, verwundert da nicht mehr. Alle diese Kunstwerke sind unkommentiert.

Mit dem Stadtarchiv haben Vogel und Schäfer ihren Rundgang abgestimmt. Es ist also nicht so, dass man nicht wissen könnte, wie viel Nationalsozialismus noch in diesem Park steckt. Wer es weiß, oder wer weiß, wie die Vorfahren gelitten haben, der sieht ihn mit anderen Augen: „Manchmal fühle ich mich fast verarscht von der Schönheit und der Sauberkeit in diesem Park. Das Gedenken ist so superschön integriert in die Aufgeräumtheit dieses Parks. Das ist mein Gefühl. Das macht mich einfach sackwütend!“ So ein junger Stuttgarter Jude.

Wer will es ihm verdenken. Die Kleinbahn drehte übrigens schon 1939 bei der Reichsgartenschau ihre Runden, noch heute fahren die Personenwagen von damals. Wenn man dort einsteigt, ist es schwer nicht daran zu denken, dass nur wenige Meter entfernt viele tausend Menschen gezwungen wurden, zum Nordbahnhof zu gehen und in Güterwaggons zu steigen. Ihr letzter Halt war aber nicht Tal der Rosen, sondern Riga und Izbica - und der Tod.

Das Stück „Schlamassel“

„Schlamassel“ wird nochmals am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, gespielt. Infos und Anmeldung über https://gesprochenes-wort.de/kalender/schlamassel-2506/. Treffpunkt und Abendkasse ist an der Kasse der Killesbergbahn.