Bei den ersten Jugend-Olympics im Rems-Murr-Kreis treten am Wochenende junge Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen an. Auftakt macht ein Sportfest in Backnang am Freitag, 16. Mai.

Drei Tage lang verwandelt sich der Rems-Murr-Kreis in eine olympische Bühne für junge Sportbegeisterte: Vom 16. bis zum 18. Mai finden erstmals die Jugend-Olympics des Sportkreises statt. Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren treten in diversen Sportarten an – von Fußball, Turnen und Leichtathletik über Judo, Ringen und Taekwondo.

Sport, Vielfalt und Gemeinschaft

„Dieses einzigartige Sportfest steht für Bewegung, Vielfalt und Gemeinschaft – Werte, die uns alle im Sport verbinden“, sagt der Sportkreisvorsitzende Reinhold Sczuka. Den Auftakt macht am Freitag, 16. Mai, ein großes inklusives Sportfest auf dem Gelände des Vereins „Großer Alexander“ an der Eugen-Adolff-Straße in Backnang.

Beim Sportfest kann man viele Dinge ausprobieren. Foto: Gottfried Stoppel

Ab 9.30 Uhr erwartet Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung ein buntes Mitmachprogramm – von Rollstuhl-Parcours über Skateboardkurse bis zu Bubble Soccer. Die offizielle Eröffnung mit Entzünden der olympischen Flamme findet um 11 Uhr statt, ab 13 Uhr ist das Gelände dann für alle Interessierten geöffnet.

Wettkämpfe im ganzen Kreis

Der Startschuss ist damit gefallen für zwei Tage voller Wettkämpfe, die sich am 17. und 18. Mai über den gesamten Rems-Murr-Kreis verteilen: unter anderem Kampfsport und Fußball in Fellbach-Schmiden, Rudern in Waiblingen, Ringen in Korb oder Reiten in Winnenden. Einige Wettbewerbe mussten mangels Teilnehmer abgesagt werden, etwa der Ninja-Warrior-Parcours und das Blasrohrschießen. Bereits vorab fanden der City-Triathlon, ein Turn-Wettkampf sowie die Leichtathletik-Einzelmeisterschaften statt.

Gala als glanzvoller Schlusspunkt

Der Höhepunkt des sportlichen Wochenendes ist die große Abschlussgala am Sonntag, 18. Mai, von 19 Uhr an (Einlass 18.30 Uhr) in der Murrtal-Arena Backnang. Auf dem Programm stehen Showacts aus Hip-Hop, rhythmischer Sportgymnastik, Rope Skipping, Judo, Voltigieren und Einradfahren. Die Sieger der Wettkämpfe marschieren feierlich ein, dazu gibt es Interviews mit ehemaligen Olympiateilnehmern – und einige Überraschungsgäste. Der Eintritt zur Gala an der Abendkasse kostet 5 Euro.

Jugend Olypmpics

Programm

Ausführliche Infos zum Ablauf und Programm gibt es im Internet unter der Adresse www.sportkreis-rems-murr.de/jugend-olympics