Jugendamtsleiterin zieht Bilanz Wie sicher sind die Stuttgarter Kinder, Frau Schulze?
Die Meldung einer Kindeswohlgefährdung habe für das Jugendamt Priorität, versichert Katrin Schulze. Im Interview spricht sie über Erfolge und Herausforderungen.
Als Mitarbeiterin im Hort ging es vor 31 Jahren für Katrin Schulze im Jugendamt los, seit einem Jahr leitet die 58-jährige studierte Lehrerin Stuttgarts größtes Amt. Was sind für sie die größten Herausforderungen? Wo sieht sie Erfolge? Im Interview zieht Schulze erste Bilanz und erklärt auch, woran es liegt, dass in Stuttgart immer mehr Kinder in Obhut genommen werden.