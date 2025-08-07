Jugendamtsleiterin zieht Bilanz: Wie sicher sind die Stuttgarter Kinder, Frau Schulze?

Als Mitarbeiterin im Hort ging es vor 31 Jahren für Katrin Schulze im Jugendamt los, seit einem Jahr leitet die 58-jährige studierte Lehrerin Stuttgarts größtes Amt. Was sind für sie die größten Herausforderungen? Wo sieht sie Erfolge? Im Interview zieht Schulze erste Bilanz und erklärt auch, woran es liegt, dass in Stuttgart immer mehr Kinder in Obhut genommen werden.

Frau Schulze, Sie sind seit einem Jahr im Amt. Was ist in dieser Zeit richtig gut gelaufen?

Der Kita-Prozess. Ich bin angetreten mit dem Anspruch: Alle Kinder müssen spätestens mit vier Jahren einen Platz haben, damit wir bildungsgerechter werden. Da haben wir sehr viel geschafft. Statt 900 sind jetzt noch 400 Kinder über vier Jahren ohne Kita-Platz. Zum September dürften wir noch besser dastehen. Natürlich müssen wir weiterhin auch Kita-Plätze schaffen, um Berufstätigkeit zu ermöglichen. Aber uns gelingt auch das gemeinsam mit den freien Trägern. Wir sind gerade dabei, Ganztagsplätze in Plätze mit sechsstündiger Betreuung umzuwandeln. Für die Eltern steigt dadurch die Verlässlichkeit, bei den Erzieherinnen steigt die Arbeitszufriedenheit.

Wichtig ist: Es darf nicht nur um Quantität, es muss auch um Qualität gehen.

Das war die Sorge der Eltern, dass die Qualität sinkt, wenn wir die Betreuungszeit reduzieren. Alle Träger haben ihre Konzepte überarbeitet. Die Kitas bieten wirklich gute Qualität an – in dem Sinne, dass sie die Kinder so begleiten und unterstützen, dass sie verantwortungsvolle, selbstbestimmte Bürger und Bürgerinnen unserer Gesellschaft werden. Das haben alle unsere Angebote zum Ziel.

In den vergangenen Jahren wurde viel neues Personal in Kitas eingestellt. Jetzt sinken die Geburtenzahlen. Haben wir bald zu viele Fachkräfte?

Der Geburtenrückgang ist leider auch in Stuttgart zu spüren. Im Moment ist es so, dass unsere Wartelisten immer noch lang sind. Richtig ist aber auch, dass wir uns in einzelnen Stadtteilen die Situation anschauen und steuernd eingreifen müssen. Wo gibt es Einrichtungen, deren Wartelisten überschaubar sind, wir aber viel Personal haben? In welchen Stadtteilen können nicht alle Kita-Gruppen öffnen, weil Personal fehlt? Auch die Kindertagespflege ist von der Entwicklung betroffen, dass die Kinderzahlen in einzelnen Stadtbezirken spürbar zurückgehen. Wir wollen und müssen auch die Kindertagespflege mitdenken.

Mit dem Kita-Prozess sind Sie zufrieden. Was sehen Sie aktuell als Ihre größte Herausforderung an?

Da gibt es zwei Punkte. Zuerst das Großthema Inklusion: In Zukunft ist das Jugendamt allein zuständig für alle jungen Menschen, ob mit oder ohne Behinderung. Bisher teilen wir uns mit dem Amt für Soziales und Teilhabe die Zuständigkeit. Wir müssen gleichberechtigte Zugänge in allen Bereichen schaffen – in der Betreuung, der Erziehung, der Bildung. Eine weitere Herausforderung ist, die Situation in unseren Beratungszentren Jugend und Familie weiter zu stabilisieren.

In den Beratungszentren gab es Personalmangel. Wie steht es um das Warnsystem? Wie sicher sind die Stuttgarter Kinder?

Die Meldung einer Kindeswohlgefährdung hat für die Beratungszentren immer Priorität. Wir gehen jeder Meldung nach. Im Kinderschutz haben wir uns in Stuttgart enorm weiterentwickelt. Die Rahmenbedingungen für die Fachkräfte sind in diesem Jahr besser geworden, sodass wir im Kinderschutz und vor allem in der Prävention viel besser agieren können. Es gibt zudem mit allen Trägern, die Kinder betreuen, Schutzvereinbarungen: mit Schulen, Kitas und Vereinen. Das Thema Kinderschutz ist aber auch in der Gesellschaft angekommen. Die Sensibilität ist gestiegen. Man merkt das am Anstieg bei den Meldungen. Wir haben einen neuen Höchststand von 2832 Meldungen. 2023 waren es 2418.

Wie oft wurden Kinder aus Kinderschutzgründen in Obhut genommen?

2023 hatten wir 222 Inobhutnahmen, im Jahr 2024 gab es 272 Inobhutnahmen. Das ist ein Anstieg. Im Vergleich zu den Meldungen sind diese Situationen aber sehr selten. Es ist die allerletzte Lösung, dass man das Kind in Obhut nimmt, weil es nicht mehr sicher aufwachsen kann. Und wenn es passiert, schauen wir, ob man die Eltern stabilisieren und stärken kann, damit das Kind wieder bei ihnen leben kann.

Mangelt es weiterhin an Plätzen für die in Obhut genommenen Kinder?

Nachholbedarf gibt es vor allem an Plätzen für kleine Kinder. Wir haben nicht genügend Bereitschaftspflegefamilien und es fehlen Anschlussplätze in stationären Wohnformen für kleinere Kinder oder Kinder mit besonderem pädagogischen Bedarf. Gerade für kleine Kinder ist die Inobhutnahme in der Kernerstraße oder in stationären Wohngruppen nicht geeignet.

Noch mal schwieriger wird es, wenn ein Kind eine Behinderung hat.

Ja, da haben wir noch Aufholbedarf. Noch haben sie nicht die Bedingungen, die sie bräuchten. Aber immerhin haben wir bald eine Notaufnahme, die barrierefrei ist: unsere Kindervilla in der Martin-Luther-Straße.

Bei manchen Inobhutnahmen kommt es zu verhärteten Fronten. Eltern vernetzen sich übers Internet und stoßen auf Verschwörungserzählungen, das Jugendamt mache Geld mit ihren Kindern.

Katrin Schulze im Gespräch mit Alexandra Kratz und Viola Volland (links). Foto: LG/Kovalenko

Wir nehmen ein Kind immer nur als allerletzte Lösung aus einer Familie. Danach beginnt eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Wenn diese aber von scharfem Misstrauen geprägt ist, wird es schwierig, einen Zugang zu finden. Manche Eltern gehen derart in Abwehr, dass es eskaliert und schließlich der Kontakt zum Kind verloren geht. Das ist schade. Auch die Mitarbeiter bedauern, wenn sie Umgangsregeln aufgrund einer solchen Situation anpassen müssen. Aber wenn ein Elternteil eine Erzieherin bedroht, geht das natürlich nicht. Unser Interesse ist, dass Kinder bei ihren Eltern gut aufwachsen können. Aber sie müssen geschützt und sicher sein. Die Kinderrechte sind mir wichtig.

Wo noch spielen die Kinderrechte heute eine größere Rolle als früher?

Wir sind dabei, die Selbstvertretung von jungen Menschen zu stärken. Das geht in den Kitas los: Aspekte des Alltags, die die Kinder betreffen, werden mit ihnen besprochen. Sie erleben Demokratie. Das halte ich für einen wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit. Kinder merken: Ich kann für meine Rechte einstehen. Wenn ich meine Rechte kenne, bin ich auch besser geschützt.

Und für das nächste Jahr, was nehmen Sie sich da vor?

Wir müssen die Kinder- und Jugendhilfe zukunftsfähig aufstellen. Es gibt mehr Aufgaben, veränderte Lebenslagen, aber weniger Ressourcen und weniger Fachkräfte. Wir müssen die Strukturen umbauen, um weiter gute Angebote zu haben, die den Herausforderungen gerecht werden – und das in allen Feldern, von den Frühen Hilfen über die Kita und Kindertagespflege, die Schule bis zu den Freizeitangeboten.

Vom Hort an die Jugendamtsspitze

Zur Person

Katrin Schulze, Jahrgang 1966, leitet das Jugendamt seit dem 1. August 2024. Die zweifache Mutter und dreifache Großmutter hat in Greifswald Mathematik und Geografie auf Lehramt studiert. 1991 zog sie nach Stuttgart, 1994 fing sie im Jugendamt an – damals als pädagogische Mitarbeiterin in einem Hort. Vor ihrem Wechsel an die Jugendamtsspitze war Schulze Abteilungsleiterin Zentrale Dienste für Familien. Sie lebt in Stuttgart.