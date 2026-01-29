Jugendarbeit auf den Fildern Streetworker sollen Konflikte stoppen – „Wir wollen niemanden aufgeben“
Seit Oktober arbeitet Bethancourt Paez in Leinfelden-Echterdingen mit Jugendichen. Die Erwartungen an die Streetworkerin sind hoch.
Um mit Susanne Bethancourt Paez zu sprechen, brauchen Jugendliche keinen Termin und auch keine Anmeldung. Denn die junge Frau kommt dorthin, wo sich junge Menschen in Leinfelden-Echterdingen aufhalten. Seit Oktober gehört sie zum Team des Stadtjugendrings. Sie hatte dort schon als Studentin mitarbeitet und ist nun als Streetworkerin zurückgekehrt. Im November und Dezember war sie in Stetten und in Leinfelden „streeten“, wie sie zu ihrer Arbeit sagt. Denn dort hatte es zuvor Konflikte mit mehreren Jugendgruppen gegeben.