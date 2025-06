Am 18. Juni beginnen die Bauarbeiten am neuen Umspannwerk Birkach. Das Infrastrukturprojekt mit einem Volumen von 30 Millionen Euro hat erhebliche Auswirkungen auf die benachbarte Jugendfarm. So kommt jetzt der in diesem Zusammenhang geplante neue Stall den Jugendfarmverein voraussichtlich deutlich teurer als ursprünglich kalkuliert.