Der Nachwuchs des Fußball-Drittligisten gewinnt den ersten „Easter-Cup“ des TB Untertürkheim. Planungen für eine Fortsetzung des Turniers laufen bereits.
14.04.2026 - 15:55 Uhr
Klangvolle Namen waren dabei, am Ende jubelte die U-11-Mannschaft des MSV Duisburg beim ersten sogenannten „Easter-Cup“ des TB Untertürkheim. Der Nachwuchs des Drittligisten besiegte im Finale den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0. Ebenfalls durch einen 1:0-Erfolg über die Stuttgarter Kickers sicherte sich der FSV Mainz 05 Platz drei.