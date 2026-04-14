Der Nachwuchs des Fußball-Drittligisten gewinnt den ersten „Easter-Cup“ des TB Untertürkheim. Planungen für eine Fortsetzung des Turniers laufen bereits.

Klangvolle Namen waren dabei, am Ende jubelte die U-11-Mannschaft des MSV Duisburg beim ersten sogenannten „Easter-Cup“ des TB Untertürkheim. Der Nachwuchs des Drittligisten besiegte im Finale den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0. Ebenfalls durch einen 1:0-Erfolg über die Stuttgarter Kickers sicherte sich der FSV Mainz 05 Platz drei.

Ein Mammutprogramm von 210 Spielen spulten die insgesamt 35 Mannschaften aus fünf Nationen an den beiden Tagen ab und der Club vom Gehrenwald zog eine positive Bilanz. „Wir haben tolle und spannende Spiele gesehen, alles ging reibungslos über die Bühne.

Nur der Sonntag war etwas verregnet, weshalb weniger Zuschauer auf die Anlage strömten als am Samstag“, sagt der TBU-Jugendleiter und Cheforganisator Oliver Schleicher. Er freut sich besonders darüber, dass viele Clubs aus dem In- und Ausland „Bereitschaft bekundet haben, auch im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen“.

Dann vielleicht sogar mit einer Jugend-Vertretung des VfB Stuttgart. Dieser glänzte durch Abwesenheit, schickte aber einen Beobachter nach Untertürkheim. Dieser „war begeistert und hat eine Teilnahme im nächsten Jahr in Aussicht gestellt“, so Schleicher.

Auch wenn es nicht für einen Podestplatz gereicht hat, war die Mannschaft des TSV Schmiden die Überraschung des Turniers schlechthin. Die Remstaler zogen in die Goldrunde (Endrunde) ein, besiegten während des Turnier unter anderem Waldhof Mannheim und den SV Darmstadt 98. Darüber hinaus waren sie die einzige Mannschaft, die dem Turniersieger Duisburg eine Niederlage beibrachten.

Und wie schnitten die beiden TBU-Teams ab? „Sehr, sehr ordentlich, sie haben sich teuer verkauft“, sagt Schleicher, für den die Planungen für den zweiten Easter-Cup in 2027 bereits wieder begonnen haben. „Im Oktober findet das Qualiturnier statt.“