Der neue Böblinger Jugendgemeinderat nimmt die Arbeit auf – und legt Schwerpunkte seiner Arbeit fest.
18.02.2026 - 17:04 Uhr
Der neu gewählte Böblinger Jugendgemeinderat (JGR) hat die Arbeit aufgenommen. Bei einer zweitägigen Klausur im städtischen Jugendhaus casa nostra am Wochenende lernten die Jugendlichen die Grundlagen kommunaler Arbeit kennen und schoben erste Projekte an. Begleitet wurden sie dabei von Frank Kienzler, dem Leiter des städtischen Jugendreferats, und der Betreuerin Anna Streshnyeva.