Jugendhandball Nach der Bundesliga soll vor der Bundesliga sein
Der TV Nellingen setzt im Handball weiter ganz auf Ausbildung, will sich mit der B-Jugend erneut für die höchste Klasse qualifizieren und hat wieder eine A-Jugend.
Der TV Nellingen setzt im Handball weiter ganz auf Ausbildung, will sich mit der B-Jugend erneut für die höchste Klasse qualifizieren und hat wieder eine A-Jugend.
Als Nachzüglerinnen waren die B-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen als letztes Jugendteam der Region am vergangenen Wochenende im Einsatz. Alle anderen sind schon in der Sommerpause beziehungsweise in der Vorbereitung auf die Qualifikation für die kommende Runde. Was das Ergebnis betraf, gab es in der Pokalrunde der Bundesliga nichts Neues: Das 30:37 gegen das HBZ Altenstadt-Geislingen war im 24. Saisonspiel – inklusive der Vorrunde – die 23. Niederlage der Nellingerinnen. Lediglich im Hinspiel gegen den Vorletzten Altenstadt-Geislingen hatte es beim 34:34 einen Punkt gegeben. Dennoch zieht Trainer Patrick Lippmann, der auch sportlicher Leiter und stellvertretender Abteilungsleiter ist, nach der Saison eins nach dem Ende des Frauenhandballs beim TVN eine insgesamt positive Bilanz.