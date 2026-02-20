Jugendgemeinderäte aus dem Kreis Böblingen haben scharfe Kritik an den Ausfällen der Schönbuchbahn geübt. Jetzt gab es ein Gespräch mit dem Landrat und dem Hersteller CAF.

Ende Januar haben die Jugendgemeinderäte von Holzgerlingen, Böblingen und Sindelfingen ein gemeinsames Statement zur Schönbuchbahn veröffentlicht, in dem sie harte Kritik an den ständigen Ausfällen geübt haben. Der Landrat reagierte daraufhin mit einem Gesprächsangebot an die Jugendlichen, das diese Woche stattgefunden hat. Auch nach dem Gespräch betonen die Jugendgemeinderäte, dass eine klare Kommunikation Kern öffentlicher Verantwortung sei.

Die Zusage steht: Ab Montag sollen die Nexio-Züge wieder auf der Strecke der Schönbuchbahn fahren. Der 15-Minuten-Takt soll zunächst allerdings weiterhin mit Bussen gestemmt werden. Anfang Februar hatte der Landkreis die Reißleine gezogen und die Strecke zwischen Böblingen und Dettenhausen still gelegt. Zuletzt waren nur noch zwei Wagen einsatzbereit gewesen, mit denen ein geregelter Betrieb allerdings nicht mehr zu leisten war. „Das Maß ist voll“, sagte der Landrat damals.

Landrat reagiert auf Frust mit Gesprächsangebot

Auf den Frust der Jugendlichen reagierte der Landrat damals mit einem Gesprächsangebot. Auf Instagram hatten die Jugendgemeinderäte Kritik geäußert: Die Schönbuchbahn sei eine „Vollkatastrophe“. Vor allem prangerten die jungen Pendlerinnen und Pendler das Kommunikationschaos an: Abends fahre die Schönbuchbahn, morgens dann wieder nicht.

Beim Gespräch mit dem Landrat und dem Hersteller am Donnerstag ist es nun wohl zu einer Verständigung gekommen. „Vor allem der Hersteller tut in diesen Tagen sein Möglichstes für eine schnelle Besserung der Lage“, schreiben die Jugendgemeinderäte in einer Pressemitteilung. „Für uns entscheidend war jedoch die klare Verständigung darauf, dass Kommunikation kein Nebenschauplatz ist, sondern Kern öffentlicher Verantwortung“, schreiben die Jugendlichen. In diesem Feld seien ihnen in dem Gespräch verbindliche Verbesserungen zugesichert worden. Vertrauen müsse laut den Jugendlichen aktiv zurückgewonnen und strukturelle Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden.

Der Hersteller CAF hat währenddessen die Zusage bekräftigt, dass die Züge ab Montag, 23. Februar, wieder fahren. Aktuell würden Probefahrten stattfinden, dass bei Wiederaufnahme des Betriebs alles in geregelten Bahnen läuft. Ab Mitte des Jahres stellt der Landrat in Aussicht, dass alle zwölf Züge einsatzbereit sind und der 15-Minuten-Takt ausschließlich mit den Nexio-Zügen gestemmt werden kann.