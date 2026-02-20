Jugendgemeinderäte aus dem Kreis Böblingen haben scharfe Kritik an den Ausfällen der Schönbuchbahn geübt. Jetzt gab es ein Gespräch mit dem Landrat und dem Hersteller CAF.
20.02.2026 - 15:04 Uhr
Ende Januar haben die Jugendgemeinderäte von Holzgerlingen, Böblingen und Sindelfingen ein gemeinsames Statement zur Schönbuchbahn veröffentlicht, in dem sie harte Kritik an den ständigen Ausfällen geübt haben. Der Landrat reagierte daraufhin mit einem Gesprächsangebot an die Jugendlichen, das diese Woche stattgefunden hat. Auch nach dem Gespräch betonen die Jugendgemeinderäte, dass eine klare Kommunikation Kern öffentlicher Verantwortung sei.