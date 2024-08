Ein Testkäufer der Polizei war im Rems-Murr-Kreis unterwegs. Kaum ein Verkäufer verlangte seinen Ausweis – es kam häufiger zu Verstößen als im vergangenen Jahr.

Phillip Weingand 12.08.2024 - 15:45 Uhr

Wie leicht es für Jugendliche ist, an Alkohol, Tabakwaren und andere Dinge zu kommen, die nur für Erwachsene bestimmt sind, zeigt das Resultat einer Kontrollaktion der Polizei. Diese hatte in den vergangenen zwei Wochen einen minderjährigen Testkäufer in Fellbach und Kernen auf Einkaufstour geschickt. Dieser ging in insgesamt 53 Geschäfte – und bekam fast immer, was er wollte.