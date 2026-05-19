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  6. Nach Sieg über den FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach jubelt

Jugendturnier in Untertürkheim Nach Sieg über den FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach jubelt

Jugendturnier in Untertürkheim: Nach Sieg über den FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach jubelt
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Die Freude muss raus beim Sieger Borussia Mönchengladbach. Foto: SG Untertürkheim/cf

Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligisten macht beim 13. Attimo-Cup der SG Untertürkheim die Treppchenplätze unter sich aus.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Als Veranstalter selbst von einem tollen Event zu sprechen, findet oftmals wenig Beachtung. Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen. Anders ist das, wenn Außenstehende oder Teilnehmer ein Lob aussprechen. Im Fall des 13. Attimo-Cups der SG Untertürkheim, der am vergangenen Wochenende stattfand, übernimmt dies der TSV 1860 München beziehungsweise dessen sogenanntes Junglöwen-Team. Auf dessen Homepage ist zu lesen: Man habe einen hervorragenden dritten Platz belegt – und zwar bei einer Veranstaltung, die zu den „bedeutendsten internationalen Fußballturnieren für U-9-Nachwuchsmannschaften“ zähle.

 

Dass es für die Junglöwen am Untertürkheimer Bruckwiesenweg nicht zu mehr gereicht hat, lag nach einer starken Vorrunde an der 1:2-Halbfinalniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05. Dieser wiederum hatte im Finale mit 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach das Nachsehen. Die „Jung-Fohlen“ hatten durch einen 2:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern den Sprung ins Endspiel geschafft.

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Insgesamt kämpften an den zwei Tagen 24 Mannschaften aus dem Inland, aber auch aus Österreich in 116 Spielen um Tore, Punkte und den Wanderpokal – die Hälfte davon aus Nachwuchsleistungszentren von Bundesligisten.

Aber auch der Lokalkolorit kam erneut nicht zu kurz, auch wenn es für diese Mannschaften schwer war, gegen die fußballerischen Schwergewichte etwas auszurichten. Immerhin, der Nachwuchs des TB Untertürkheim setzte sich im Spiel um Platz 17 gegen Weil der Stadt mit 4:1 durch. Die Vertretung des Gastgebers SG Untertürkheim jubelte im Spiel um Platz 23. Mit 1:0 gewann das Ausrichterteam das Lokalderby gegen den TSV Uhlbach.

Und was war mit dem Titelverteidiger VfB Stuttgart? Dieser verlor das Spiel um Platz neun mit 1:4, wurde also Zehnter – und dies ausgerechnet gegen den Stadtrivalen Stuttgarter Kickers.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Am 5. und 6. Juni 2027 wird die 14. Auflage des Attimo-Cups stattfinden. Wie von den Organisatoren zu hören, haben bereits viele ihr erneutes Kommen mündlich zugesagt.

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