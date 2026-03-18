860 junge Vaihinger haben sich an einer Onlineumfrage zur Bürgergartenschau 2029 beteiligt. Sie wünschen sich vor allem Treffpunkte und mehr Sportmöglichkeiten in der Stadt.
18.03.2026 - 13:31 Uhr
Eines wurde deutlich: Junge Menschen in Vaihingen an der Enz möchten die Bürgergartenschau „Vaihingen Enzückt 2029“ aktiv mitgestalten. Wie die Stadt mitteilt, haben sich insgesamt 860 Schülerinnen und Schüler an einer entsprechenden Onlineumfrage des Gartenschauteams beteiligt. Ganz hoch im Kurs stehen Chill-out-Areas und Bewegungsangebote.