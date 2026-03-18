860 junge Vaihinger haben sich an einer Onlineumfrage zur Bürgergartenschau 2029 beteiligt. Sie wünschen sich vor allem Treffpunkte und mehr Sportmöglichkeiten in der Stadt.

Eines wurde deutlich: Junge Menschen in Vaihingen an der Enz möchten die Bürgergartenschau „Vaihingen Enzückt 2029“ aktiv mitgestalten. Wie die Stadt mitteilt, haben sich insgesamt 860 Schülerinnen und Schüler an einer entsprechenden Onlineumfrage des Gartenschauteams beteiligt. Ganz hoch im Kurs stehen Chill-out-Areas und Bewegungsangebote.

Die Befragung, die über die weiterführenden Schulen verteilt wurde, sollte die Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen erfassen und auswerten. Das Ergebnis fließe in die Planung für die Bürgergartenschau ein, so die Stadt weiter. „Es ist wichtig, die Meinung der jungen Menschen ernst zu nehmen“, so Norbert Geissel, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Gartenschau. „Sie sind die Nutzer der Bereiche, die wir heute für 2029 und darüber hinaus planen.“

Ein Kino und Clubs werden vermisst

Die Frage „Was ist dir bei der Gartenschau besonders wichtig?“ beantworteten die jungen Vaihinger ambivalent. Einerseits gibt es ein großes Bedürfnis nach schön gestalteten Treffpunkten mit Schattenplätzen, Wetterschutz, bequemen Sitz- und Liegemöglichkeiten, Grillplätzen, einer atmosphärischen und sicheren Beleuchtung, einem günstigen Angebot an Getränken und freiem WLAN.

Andererseits stehen Plätze für Beachvolleyball, Basketball und Fußball, gefolgt von Skate- oder Pumptrack-Anlagen, ganz oben auf der Liste. Auch legale Graffiti-Flächen sind attraktiv. Auf die Frage „Was fehlt in Vaihingen?“ wurden neben Treffpunkten noch ein Kino und Clubs am häufigsten genannt.

Jugendliche wollen mitgestalten

Dabei möchten die Jugendlichen keine fertigen Angebote serviert bekommen. Die Umfrage zeigt ein großes Interesse an der Mitgestaltung von Angeboten und Projekten. Immerhin 282 Teilnehmer haben Interesse an Ideen-Workshops bekundet – etwa an einem Kreativ-Workshop zur Gestaltung von Chill-out-Areas im Jugendhaus KiJZ.

Bei Veranstaltungen sind Sportevents wie Skate- oder Tanz-Battles beliebt. Aber auch Open-Air-Konzerte und Festivals sowie Filmevents und eine Beach Bar wurden oft genannt. Gleich gefolgt von Mitmach- und Workshopformaten wie Graffiti-Anleitungen sowie Natur- und Umweltbildungsformaten wie Pflanzaktionen. Populär sind ebenso Floh- oder Secondhand-Märkte.