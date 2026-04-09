Die Fußballabteilung des TB Untertürkheim veranstaltet an diesem Samstag und Sonntag erstmals den „Easter-Cup“ für U-11-Mannschaften. Auch namhafte Clubs sind dabei.
09.04.2026 - 13:44 Uhr
Der TB Untertürkheim präsentiert am Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 11 Uhr) bei seinem ersten sogenannten „Easter-Cup“ ein Mammutprogramm von 64 Fußballspielen. 35 U-11-Mannschaften aus der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland kämpfen um den Turniersieg. Gespielt wird dabei auf dem Kunstrasen und Rasenplatz, jeweils auf zwei Feldern.