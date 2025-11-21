Während ältere Partygänger über ein mulmiges Gefühl in der City klagen, erlebt die Boa, Stuttgarts Dino des Nachtlebens, einen Boom. Der 25-jährige Chef sieht die Aufregung gelassen.
21.11.2025 - 10:43 Uhr
Die Diskussion um die Sicherheit in der Stuttgarter Innenstadt beschäftigt seit Monaten besonders ältere Partygänger. Viele von ihnen fühlen sich – zumindest subjektiv – nicht mehr wohl im Zentrum. Objektiv gebe es dafür keinen Grund, sagt Henrik Biegger, der 25-jährige Chef der Boa, der ältesten Disco von Stuttgart und versichert: „In den vergangenen zwei Jahren, in denen ich dabei bin, gab es keinerlei Beschwerden wegen unsicherer Lage – im Gegenteil. Taxi und Bahn sind nur wenige Minuten entfernt, alles ist entspannt.“