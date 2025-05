Das Literaturfestival „Über Leben“ lädt in seinem jungen Programm dazu ein, neue Perspektiven zu entdecken. Chantal-Fleur Sandjon präsentiert ein vielfältiges Programm.

Das Literaturfestival „Über Leben“ bietet auch ein Programm für junge Menschen. Zusammengestellt hat es die afrodeutsche Autorin Chantal-Fleur Sandjon, die für ihren Roman „Die Sonne, so strahlend und Schwarz“ mit dem Jugendliteraturpreis 2023 ausgezeichnet wurde.

Frau Sandjon, im Titel des Literaturfestivals „Über Leben“ schwingen Gewalt, Leid, Katastrophen mit. Inwieweit kann man junge Menschen mit so schweren Themen konfrontieren?

Lesen Sie auch

In der Konzeption steckt ja auch der Gedanke, dass wir das Leben feiern wollen. Wir sehen nicht nur die schweren Aspekte, sondern auch die schönen, die das Leben bereithält, wie zum Beispiel die Liebe. Mein Wunsch war es, da eine Balance zu finden.

Wie spiegelt sich das im Programm?

Martin Schäuble zum Beispiel stellte mit „Godland“ ein Buch vor, welches das Thema KI aufgreift. Er nutzt dabei eine dystopische Zukunftsvision, um kritisch auf Entwicklungen in der Gegenwart zu blicken. Am 23. Mai gibt es einen „Romance Talk“. Mit Alicia Zett und Basma Hallak sprechen eine queere und eine muslimische Autorin über ihre Projekte. Wichtig war mir, einen Raum für Perspektiven zu schaffen, die weniger im Romance-Markt vorhanden sind.

Wie sind Ihre Erfahrungen aus den ersten Veranstaltungen?

Die Resonanz ist sehr positiv und es freut mich zu sehen, wie schnell Kinder anknüpfen können an eine Realität, die ihnen eigentlich fremd ist. Das war zum Beispiel so im Fall der nigerianisch-deutschen Autorin Efua Traoré, deren Buch „Kinder des Treibsands“ mit magischen Komponenten vom Alltag in einem nigerianischen Dorf erzählt. Themen wie Freundschaft oder Zugehörigkeit sind auf der ganzen Welt ähnlich.

Gibt’s noch Platz in den kommenden Lesungen?

Ja, bei den meisten Veranstaltungen sowohl für Einzelpersonen als auch für Schulklassen und Kindergartengruppen. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen sind ganz einfach per Mail an bibliothekspaedagogik@stuttgart.de möglich.

Info

Termin

Das Junge Programm des Literaturfestivals „Über Leben“ bietet Lesungen von Isabel Abedi (19. Mai), Anna Mendel (20. Mai), Dita Zipfel (17. Mai) Ira Peter (21. Mai), Jan von Holleben (22. Mai) und anderen. Die Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek statt.