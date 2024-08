Eine etwas ausweichende Antwort und ein Grinsen von Angelo Stiller reichten, um die Frage nach seiner angeblichen ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft zu beantworten. „Joar, lassen wir uns überraschen“, sagte der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart nach dem 5:0 (3:0) im DFB-Pokal bei Preußen Münster - und ließ ein vielsagendes Lächeln folgen.

Stillers Trainer Sebastian Hoeneß wusste jedenfalls nichts von einer Berufung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele gegen Ungarn (7. September) und in den Niederlanden (11. September). „Und wenn ich es wüsste, würde ich vielleicht auch nichts sagen“, meinte Hoeneß nach dem befreienden ersten Pflichtspielsieg.

Stellen im defensiven Mittelfeld zu vergeben

Nach den Rücktritten der DFB-Stars Toni Kroos und Ilkay Gündogan hat Julian Nagelsmann wieder Stellen im defensiven Mittelfeld zu vergeben. Nach einem Ausflug in die Innenverteidigung zum Bundesligastart beim SC Freiburg (1:3) durfte der 23-Jährige in Münster wieder auf seiner Lieblingsposition spielen.

„Es macht einfach Spaß, weil es meine Position ist“, sagte Stiller, der mit seinem Führungstreffer (7.) in Münster die Tür zum Weiterkommen früh aufgestoßen hatte und als „Man of the Match“ ausgezeichnet worden war. Auf „seiner“ Position ist er offenbar auch im DFB-Team eine Option.