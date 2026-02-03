Jungunternehmer aus Schorndorf Start-up aus Schorndorf jagt Krypto-Betrüger
Zwei junge Unternehmer aus dem Rems-Murr-Kreis verfolgen digitale Geldflüsse – und helfen Opfern einer boomenden Betrugsmasche, ihr Geld zurückzufordern.
Es begann mit einem Klick – und endete in einem finanziellen Albtraum. Zwei Männer aus dem Rems-Murr-Kreis wurden im Herbst vergangenen Jahres Opfer professionell inszenierter Krypto-Betrugsmaschen. Ein 33-jähriger Schorndorfer verlor rund 50.000 Euro, ein Mann aus Winterbach sogar einen sechsstelligen Betrag. Beide glaubten, über vermeintlich seriöse Online-Plattformen in Kryptowährungen zu investieren. Doch die versprochenen Gewinne existierten nur auf gefälschten Webseiten. Als sie sich ihr Geld auszahlen lassen wollten, war es zu spät.