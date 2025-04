Alleine der Gedanke ist eine Horrorvorstellung – für Häftlinge ebenso wie die sie bewachenden Justizvollzugsbeamten: Feuer im Gefängnis. Am Ostersonntag brannte es gegen 16 Uhr in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim. In einer Zelle war der Brand ausgebrochen, über Brandmelder war die Feuerwehr alarmiert worden.

„In so einem Moment laufen die gut abgestimmten Pläne ab, die wir und die JVA für solche Fälle haben“, sagt ein Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr. „Wir üben regelmäßig die Zusammenarbeit.“ Aus Sicherheitsgründen darf er nicht tiefer ins Detail gehen. Nur so viel: „Das ist so gut erprobt, dass eine Hand reibungslos in die andere greift.“ Im Vordergrund der ersten Maßnahmen: Menschenleben retten. So retteten in Stammheim speziell ausgebildete Justizvollzieher und Feuerwehrler unter Atemschutz einen schwer verletzten Gefangenen aus seiner Zelle. Sie leisteten Erste Hilfe und übergaben ihn dann den eintreffenden Rettungskräften. „Wichtig ist in so einem Fall, dass auch verletzte Häftlinge trotzdem bewacht werden, um einen möglichen Fluchtversuch zu unterbinden“, sagt ein Justizler.

Lesen Sie auch

Unverzichtbar seien auch bei einem Brand in einer JVA freiwillige Feuerwehrleute, betont der Sprecher der Wehr. „Die spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Konzept.“ Denn: Oft sind die Freiwilligen schneller am Brandort als die Kräfte der Berufsfeuerwehr. Oder die verfügen über spezielle Kenntnisse und Ausrüstung wie Drohnen oder eigene Fahrzeuge, die bei Waldbränden eingesetzt werden können. Und verstärken die professionellen Wehrler gerade bei längeren Einsätzen oder großen Bränden.

Unklar ist, ob der österliche Brand in der JVA Stammheim vorsätzlich gelegt wurde. Brandermittler der Polizei ermitteln in der Sache. „Deshalb können wir im Augenblick nichts zur Brandursache sagen“, sagt der Feuerwehrsprecher am Montagvormittag. In Polizeikreisen spricht man von „einem dringenden Tatverdacht“, also von einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Tat vorsätzlich begangen wurde. „Das Motiv dafür kann von einem Selbstmordversuch bis hin zu einem geplanten Ausbruch liegen. Das muss in den Ermittlungen herausgefunden werden“, sagt ein Kriminaler.

Fünf Verletzte in Kliniken gebracht

Wie bei vielen Bränden, sagt der Feuerwehrsprecher, hätte sich auch in der JVA Stammheim nach dem Löschen das Problem des Rauchs gestellt. „Das gefährdet die Gesundheit sehr. Deshalb müssen wir uns genau anschauen, wo der Rauch hingezogen ist und ihn dann absaugen.“ Bei der taktischen Ventilation wird mit Hilfe eines Überdruckbelüfters der Rauch aus einem Gebäude rausgedrückt. In Stammheim wurden mehrere Häftlinge und Justizvollzugsbeamte durch den Rauch verletzt. Sanitäter lieferten fünf in umliegende Krankenhäuser ein.