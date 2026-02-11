In den Gängen der großen deutschen Buchketten herrscht meist eine kalkulierte farbliche Zurückhaltung. Doch wer den Blick in Richtung der Manga-Abteilung lenkt, bemerkt einen Bruch. Dort, wo früher fast ausschließlich schwarz-weiße Taschenbücher den Ton angaben, leuchten heute großformatige Bände in einer Farbsättigung, die fast künstlich wirkt. Es ist die physische Antwort auf ein digitales Phänomen: koreanische Webtoons – in Print. Mittendrin in dieser ästhetischen Verschiebung agiert der Stuttgarter Verlag Papertoons. An seiner Spitze stehen die Gründer Lea Heidenreich und Michael Schuster, die verstanden haben, dass die Generation Smartphone ihre Geschichten zwar online entdeckt, sie aber offline besitzen will.