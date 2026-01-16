Nach der Militärpause kehren BTS mit dem Album „Arirang“ zurück. Im Juli gastieren sie in München. Alle Infos zu Tickets, Presale-Fristen und der 360-Grad-Show gibt es hier.

Den meisten Koreanern bleibt der verpflichtende Militärdienst nicht erspart, egal, zu welcher Berühmtheit sie gelangt sind. So auch nicht den Mitgliedern einer der berühmtesten K-Pop-Bands der Welt, BTS (Bangtan Sonyeondan/Beyond the Scene). Nachdem Sänger Suga im Juni 2025 als letztes Bandmitglied seinen Dienst abgeschlossen hat, stand nach einer knapp vierjährigen BTS-Pause einem gemeinsamen Comeback aber nichts mehr im Wege: Am 1. Januar dieses Jahres kündigte die siebenköpfige Band ihr neues Album „Arirang“, das am 20. März erscheinen soll, sowie ihre gleichnamige Welttournee an. Stolze 79 Termine, unter anderem in Los Angeles, Paris und London wurden angekündigt. Als einzige deutsche Stadt wird München angesteuert, dafür aber gleich zweimal hintereinander: am 11. und 12. Juli.

Nach der Militärpause: BTS sind wieder komplett Die Mitglieder des offiziellen Fanclubs, „Army“, erhalten dabei früheren Zugriff auf den Ticketverkauf: Während der offizielle Ticketverkauf am Samstag, den 24. Januar, um 13 Uhr beginnt, können sich Mitglieder der „Army“ mit ihrer Global-Mitglieds-ID auf der Plattform Weverse für den früheren Vorverkauf registrieren, der bereits am 22. Januar ab 13 Uhr über die Plattform Ticketmaster abgewickelt wird. Mitglieder müssen sich dabei bis spätestens 19. Januar, 0 Uhr CET (Mitteleuropäische Zeit) über Weverse registriert haben, sodass ihre Mitgliedschaft rechtzeitig verifiziert werden kann. Achtung: Außerdem muss die hinterlegte Mailadresse beim Fanclub, Weverse und Ticketmaster dieselbe sein.

Benannt sind Tour und Album der fünffach Grammy-nominierten Band nach dem berühmten koreanischen Volkslied „Arirang“. Der melancholische Song, der während der japanischen Besetzung Koreas als Widerstandslied gesungen wurde und so große Bekanntheit erlangte, gilt noch heute als eine Art inoffizielle Hymne des Landes. Es handelt von Schmerz, Sehnsucht, Trennung, harter Arbeit und unglücklicher Liebe, aber auch von Hoffnung. Man darf gespannt sein, ob sich die melancholische Atmosphäre und Ernsthaftigkeit auch auf dem neuen BTS-Album niederschlagen wird. Zur neuen „erwachsenen Ära“ der Band, die von vielen Fans als reifer und kraftvoller als das luftig-leichte Frühwerk betrachtet wird, würde eine solche Weiterentwicklung jedenfalls gut passen.

Bereits fünf Mal sind BTS für den Grammy nominiert worden. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/Jordan Strauss

Beim 360-Grad-Rundbühnen-Setup, das erstmals im Rahmen einer K-Pop-Stadiontour realisiert wird und das manchen Konzertgängern schon von Ed Sheerans „+–=÷x (Mathematics)“- oder Metallicas „M72“-Tour bekannt sein könnte, platziert sich das Publikum rund um eine zentrale Bühne, sodass die Künstler von jeder Seite gut sichtbar sind. Auch passen durch diesen Bühnenaufbau im Gegensatz zur Frontalbühne, hinter der abgeschirmt werden muss, natürlich mehr Menschen ins Stadion, was den Veranstalter Live Nation und Fans vermutlich gleichermaßen freut. Fun Fact: Das Stanford Stadium wird mit BTS nach Coldplay das zweite Mal überhaupt musikalisch bespielt werden.