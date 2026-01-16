Nach der Militärpause kehren BTS mit dem Album „Arirang“ zurück. Im Juli gastieren sie in München. Alle Infos zu Tickets, Presale-Fristen und der 360-Grad-Show gibt es hier.
Den meisten Koreanern bleibt der verpflichtende Militärdienst nicht erspart, egal, zu welcher Berühmtheit sie gelangt sind. So auch nicht den Mitgliedern einer der berühmtesten K-Pop-Bands der Welt, BTS (Bangtan Sonyeondan/Beyond the Scene). Nachdem Sänger Suga im Juni 2025 als letztes Bandmitglied seinen Dienst abgeschlossen hat, stand nach einer knapp vierjährigen BTS-Pause einem gemeinsamen Comeback aber nichts mehr im Wege: Am 1. Januar dieses Jahres kündigte die siebenköpfige Band ihr neues Album „Arirang“, das am 20. März erscheinen soll, sowie ihre gleichnamige Welttournee an. Stolze 79 Termine, unter anderem in Los Angeles, Paris und London wurden angekündigt. Als einzige deutsche Stadt wird München angesteuert, dafür aber gleich zweimal hintereinander: am 11. und 12. Juli.