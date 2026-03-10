Kabarett in Böblingen Die Wahrheit über Prinzessinnen
Rena Schwarz macht in ihrem neuen Programm Kabarett auf den Spuren der Brüder Grimm. Am Sonntag war sie im Alten Amtsgericht in Böblingen.
Sie kannte die böse Stiefmutter persönlich. „Man bot mir die Rolle an, keine andere wollte sie haben“, erzählt Rena Schwarz im Alten Amtsgericht am Sonntagabend. Dorthin ist sie gekommen, um mit einigen Märchen aufzuräumen – nicht nur mit dem von Rapunzel („Lass dein Haar herunter!“ – „Das sind Extensions, die waren teuer!“), sondern mit jeder Art von Prinzesinnenhaftigkeit. Rena Schwarz hat einen erweiterten Märchenbegriff, der auch die vegane Ernährung umfasst. Sie trägt ein himmelblaues T-Shirt, auf dem ein Rundgesicht mit Krönchen zu sehen ist, das die Zunge streckt. Sie spielt Gitarre und sie erfindet alte Märchen neu, mit sehr desillusionierendem Flair. „Prinzessin ist auch kein Traumjob“, so heißt ihr Programm.