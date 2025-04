Kabi Weinbar eröffnet in Stuttgart-West

Make wine locker again: Gabriela Predatsch und Marcel Truckenmüller schließen mit ihrer Weinbar Kabi eine klaffende Lücke im Stuttgarter Westen. Endlich hat das Quartier seinen eigenen Hotspot für Weinfans.

Björn Springorum 02.04.2025 - 16:00 Uhr

Es wird zwar immer besser, aber viele gehen das Thema Wein immer noch mit zu viel Steifheit und Verkrampftheit an. Völlig unnötig natürlich. Wein muss vor allem Spaß machen und schmecken. Bei Gabriela und Marcel ist das der Fall. Die beiden sind beste Freund:innen, haben als Sommeliers im Sternerestaurant Bachofer in Waiblingen gearbeitet und sind das, was man gemeinhin als hoffnungslose Weinfreaks bezeichnet. Im dezidiert positiven Sinn, versteht sich.