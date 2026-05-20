 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides

Käsbergfest mit Public Viewing Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides

Käsbergfest mit Public Viewing: Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides
1
Schon 2025 gab es ein Public Viewing beim Käsbergfest in Mundelsheim. Diesmal wird sogar eine moderne LED-Wand aufgebaut. Foto: privat

Fußball, Aussicht, Steillagen-Unterstützung: Zum legendären Käsbergfest in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird eine Leinwand in die Weinberge gestellt.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Wäre schon schade, wenn jemand am Samstag nicht zum Käsbergfest kommen könnte, weil er stattdessen das DFB-Pokalfinale anschaut. So dachten es sich die Mundelsheimer Wengerter – und fanden eine Lösung, die alle glücklich machen dürfte: Weinliebhaber, Fußballfans und vor allem diejenigen, die beides sind.

 

Doch von vorn. Immer im Mai – dieses Jahr am Freitag und Samstag, 22. und 23. Mai – wird auf dem Mundelsheimer Käsberg bei schönster Aussicht ein fast schon legendäres Weinfest gefeiert: das Käsbergfest. Veranstalter ist der Mundelsheimer Käsbergkeller, der zu den Lauffener Weingärtnern gehört.

Kreative Festlesmacher

Meistens im Mai ist auch das DFB-Pokalfinale. Da kommt es vor, dass beide Veranstaltungen zusammenfallen. Was für das Käsbergfest unkritisch ist, solange nicht gerade der VfB Stuttgart um den Pokal mitkickt. Tut er das, so wie im vergangenen Jahr gegen Arminia Bielefeld oder am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern München, werden die Mundelsheimer Festlesmacher kreativ.

„Es gibt ja sicherlich viele Leute, die noch nach einer Live-Übertragung im Freien bei dem geilen Wetter suchen“, sagt Joachim Klingler von der Mundelsheimer Steillagen-Initiative „Wir gehen steil“. „Wir könnten diese bieten – mit bestem Blick auf die Neckarschleife und die Steillagen inmitten der Weinberge.“

Mehr auf der Themenseite »

Dafür haben die Weinmacher nun extra eine moderne LED-Wand ausgeliehen, sodass auch die Sonneneinstrahlung kein Problem sein wird. Strohballen auf einer gemähten, abschüssigen Wiese sorgen für gemütliche Sitzgelegenheiten während des Fußball-Vergnügens inmitten des Käsbergfestes.

Schon im vergangenen Jahr, als der VfB gegen Bielefeld spielte und bekanntermaßen gewann, hatten die Organisatoren des Käsbergfestes eine Leinwand mit atemberaubender Kulisse aufgebaut. Als es sich diese Saison abzeichnete, dass die Kicker vom Wasen wieder nach Berlin reisen würden, überlegte man es sich erneut. „Wegen der hohen Kosten haben wir lange überlegt, ob wir das machen sollen“, sagt Joachim Klingler.

Der Mundelsheimer Gemeinschaftssinn setzte sich durch. „Wir wollen etwas bewegen und nicht, dass die Leute zuhause bleiben“, erklärt Klingler die Initiative. Eine Art Crowdfunding wurde ins Leben gerufen. Private Spender der ehrenamtlichen Initiative „Wir gehen steil“ haben in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung, dem Geschichtsverein, dem Käsbergkeller Mundelsheim und der Feuerwehr die LED-Videoleinwand finanziert.

„Unvergessliches Erlebnis“

„Ziel ist es, die außergewöhnliche Kulturlandschaft am Neckar zu bewahren und gleichzeitig Besucherinnen und Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis einzuladen“, so Klingler. Mit der Leinwand in den Weinbergen dürfte genau das gelingen. Der Blick von der Käsberghöhe über Neckar und Steillagen verspricht eine einmalige Atmosphäre – und bildet damit eine Brücke zwischen Sport, Kultur und regionaler Identität. Wer mag, kann die Steillagen-Initiative „Wir gehen steil“ und ihr Bemühen um die Großbildleinwand mit einem Beitrag ins Spendenkässle unterstützen.

Das Käsbergfest am Käsbergfestweg in Mundelsheim beginnt am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr. Am Samstag, 23. Mai, geht es um 16 Uhr los. Geboten ist neben dem Fußball-Event auch Live-Musik, Weine des Käsbergkellers aus den umgebenden Steillagen sowie ein vielfältiges Speisenangebot wie zum Beispiel Spanferkel.

Weitere Themen

Käsbergfest mit Public Viewing: Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides

Käsbergfest mit Public Viewing Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides

Fußball, Aussicht, Steillagen-Unterstützung: Zum legendären Käsbergfest in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird eine Leinwand in die Weinberge gestellt.
Von Sandra Lesacher
Schüsse in Ludwigsburg: Soll Minderjährige rekrutiert haben: Auftragsmörder in der Türkei festgenommen

Schüsse in Ludwigsburg Soll Minderjährige rekrutiert haben: Auftragsmörder in der Türkei festgenommen

Nachdem vergangenes Jahr auf zwei Männer in Ludwigsburg geschossen wurde, kam es nun zu einer Festnahme in der Türkei. Der Auftraggeber ist Teil eines kriminellen Netzwerks.
Von Anna-Sophie Kächele
Verbot ab 22. Mai: Ludwigsburg verbietet „Poser“-Treffen: „Sicherheit steht an oberster Stelle“

Verbot ab 22. Mai Ludwigsburg verbietet „Poser“-Treffen: „Sicherheit steht an oberster Stelle“

Die Stadt Ludwigsburg untersagt ab 22. Mai sogenannte Poser- und Tuning-Treffen auf ihrem Gebiet. Das Verbot ist eine Reaktion auf ein Großtreffen am Breuningerland am 2. Mai.
Von Julia Amrhein
Katzen machen Urlaub in Sachsenheim: Birgit Warrington leitet eine Pension für Stubentiger: Nachts steppt hier der Bär

Katzen machen Urlaub in Sachsenheim Birgit Warrington leitet eine Pension für Stubentiger: "Nachts steppt hier der Bär"

Wenn Herrchen und Frauchen verreisen, machen Katzen bei ihr Urlaub: Birgit Warrington hat Büroräume in eine Katzenpension voller Spiel- und Rückzugsorte verwandelt.
Von Sandra Lesacher
Innerörtliche Umleitung: Ortsdurchfahrt Bönnigheim für zwei Wochen gesperrt

Innerörtliche Umleitung Ortsdurchfahrt Bönnigheim für zwei Wochen gesperrt

Aufgrund von Arbeiten im Erdreich müssen sich Autofahrer in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) auf eine innerörtliche Umleitung einstellen.
Von Andreas Hennings
Bahnverkehr unterbrochen: Strohgäubahn-Sperrung: So fahren die Busse bis 6. Juni

Bahnverkehr unterbrochen Strohgäubahn-Sperrung: So fahren die Busse bis 6. Juni

Die Strohgäubahn stellt den Betrieb in den Pfingstferien wegen Bauarbeiten ein. Für Reisende zwischen Korntal, Hemmingen und Heimerdingen gibt es Ersatzbusse.
Von Franziska Kleiner
Unfall in Ludwigsburg: Lastwagen verhakt sich in Eisenbahnbrücke

Unfall in Ludwigsburg Lastwagen verhakt sich in Eisenbahnbrücke

Manchmal reicht das Augenmaß einfach nicht aus. Das musste auch ein Lkw-Fahrer feststellen, der dachte, sein Gefährt passe unter einer Brücke in Ludwigsburg durch.
Von Sabine Armbruster
Kurioser Unfall in Gerlingen: Auto macht sich selbstständig und bleibt auf Absatz hängen

Kurioser Unfall in Gerlingen Auto macht sich selbstständig und bleibt auf Absatz hängen

Ein Auto macht sich in Gerlingen selbstständig und bleibt auf einem gemauerten Absatz halb in der Luft hängen. Die Anfahrt zum Unfallort gestaltet sich für die Feuerwehr schwierig.
Von Matthias Kapaun
Millionenprojekt: Im zweiten Anlauf – in Freiberg soll ein Sportpark entstehen

Millionenprojekt Im zweiten Anlauf – in Freiberg soll ein Sportpark entstehen

Der TuS Freiberg (Kreis Ludwigsburg) bekommt sein eigenes Sportzentrum. Das Millionenprojekt soll dem Verein neue Mitglieder bescheren. Auch die Stadt möchte profitieren.
Von Maximilian Kroh
Unfall bei Bietigheim-Bissingen: VW-Fahrerin gerät in den Gegenverkehr – 17-Jähriger schlittert über den Asphalt

Unfall bei Bietigheim-Bissingen VW-Fahrerin gerät in den Gegenverkehr – 17-Jähriger schlittert über den Asphalt

Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall bei Bietigheim-Bissingen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Rollerfahrer zusammengestoßen.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Mundelsheim Weinfest Ludwigsburg VfB Stuttgart Bielefeld FC Bayern München Public Viewing
 
 