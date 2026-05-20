Käsbergfest mit Public Viewing: Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides

Wäre schon schade, wenn jemand am Samstag nicht zum Käsbergfest kommen könnte, weil er stattdessen das DFB-Pokalfinale anschaut. So dachten es sich die Mundelsheimer Wengerter – und fanden eine Lösung, die alle glücklich machen dürfte: Weinliebhaber, Fußballfans und vor allem diejenigen, die beides sind.

Doch von vorn. Immer im Mai – dieses Jahr am Freitag und Samstag, 22. und 23. Mai – wird auf dem Mundelsheimer Käsberg bei schönster Aussicht ein fast schon legendäres Weinfest gefeiert: das Käsbergfest. Veranstalter ist der Mundelsheimer Käsbergkeller, der zu den Lauffener Weingärtnern gehört.

Kreative Festlesmacher

Meistens im Mai ist auch das DFB-Pokalfinale. Da kommt es vor, dass beide Veranstaltungen zusammenfallen. Was für das Käsbergfest unkritisch ist, solange nicht gerade der VfB Stuttgart um den Pokal mitkickt. Tut er das, so wie im vergangenen Jahr gegen Arminia Bielefeld oder am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern München, werden die Mundelsheimer Festlesmacher kreativ.

„Es gibt ja sicherlich viele Leute, die noch nach einer Live-Übertragung im Freien bei dem geilen Wetter suchen“, sagt Joachim Klingler von der Mundelsheimer Steillagen-Initiative „Wir gehen steil“. „Wir könnten diese bieten – mit bestem Blick auf die Neckarschleife und die Steillagen inmitten der Weinberge.“

Dafür haben die Weinmacher nun extra eine moderne LED-Wand ausgeliehen, sodass auch die Sonneneinstrahlung kein Problem sein wird. Strohballen auf einer gemähten, abschüssigen Wiese sorgen für gemütliche Sitzgelegenheiten während des Fußball-Vergnügens inmitten des Käsbergfestes.

Schon im vergangenen Jahr, als der VfB gegen Bielefeld spielte und bekanntermaßen gewann, hatten die Organisatoren des Käsbergfestes eine Leinwand mit atemberaubender Kulisse aufgebaut. Als es sich diese Saison abzeichnete, dass die Kicker vom Wasen wieder nach Berlin reisen würden, überlegte man es sich erneut. „Wegen der hohen Kosten haben wir lange überlegt, ob wir das machen sollen“, sagt Joachim Klingler.

Der Mundelsheimer Gemeinschaftssinn setzte sich durch. „Wir wollen etwas bewegen und nicht, dass die Leute zuhause bleiben“, erklärt Klingler die Initiative. Eine Art Crowdfunding wurde ins Leben gerufen. Private Spender der ehrenamtlichen Initiative „Wir gehen steil“ haben in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung, dem Geschichtsverein, dem Käsbergkeller Mundelsheim und der Feuerwehr die LED-Videoleinwand finanziert.

„Unvergessliches Erlebnis“

„Ziel ist es, die außergewöhnliche Kulturlandschaft am Neckar zu bewahren und gleichzeitig Besucherinnen und Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis einzuladen“, so Klingler. Mit der Leinwand in den Weinbergen dürfte genau das gelingen. Der Blick von der Käsberghöhe über Neckar und Steillagen verspricht eine einmalige Atmosphäre – und bildet damit eine Brücke zwischen Sport, Kultur und regionaler Identität. Wer mag, kann die Steillagen-Initiative „Wir gehen steil“ und ihr Bemühen um die Großbildleinwand mit einem Beitrag ins Spendenkässle unterstützen.

Das Käsbergfest am Käsbergfestweg in Mundelsheim beginnt am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr. Am Samstag, 23. Mai, geht es um 16 Uhr los. Geboten ist neben dem Fußball-Event auch Live-Musik, Weine des Käsbergkellers aus den umgebenden Steillagen sowie ein vielfältiges Speisenangebot wie zum Beispiel Spanferkel.