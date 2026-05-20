Käsbergfest mit Public Viewing Weinfest oder Pokalfinale? In Mundelsheim geht beides
Fußball, Aussicht, Steillagen-Unterstützung: Zum legendären Käsbergfest in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird eine Leinwand in die Weinberge gestellt.
Fußball, Aussicht, Steillagen-Unterstützung: Zum legendären Käsbergfest in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird eine Leinwand in die Weinberge gestellt.
Wäre schon schade, wenn jemand am Samstag nicht zum Käsbergfest kommen könnte, weil er stattdessen das DFB-Pokalfinale anschaut. So dachten es sich die Mundelsheimer Wengerter – und fanden eine Lösung, die alle glücklich machen dürfte: Weinliebhaber, Fußballfans und vor allem diejenigen, die beides sind.