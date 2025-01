Rudolf Höß war als Kommandant des KZ Auschwitz für den Mord von einer Million Juden verantwortlich. Wie er mit diesem Familienerbe lebt, was ihn gerettet hat, erzählt sein Enkel Kai Höss aus Renningen.

Lisa Welzhofer 26.01.2025 - 09:39 Uhr

Dass er sich mit zwei s schreibt und nicht mit ß wie der Großvater, ist kein Akt der Abgrenzung, sondern ein Versehen der Behörden in Bangkok. Einmal falsch in den Dokumenten eingetragen, blieb es dabei. Lange Jahre lebte Kai Höss als Hotelmanager in der ganzen Welt, seit 2000 ist er zurück in der Region Stuttgart, wo er aufwuchs, wohnt heute als Pastor der Bible Church in Renningen. In der Dokumentation „Der Schatten des Kommandanten“, die 2024 im Kino lief, besucht der 62-Jährige mit Vater Hans-Jürgen (87) zum ersten Mal das Konzentrationslager Auschwitz. Dort war sein Großvater Rudolf Höß als Kommandant für den Tod von 1,1 Millionen Menschen verantwortlich.