Kammertheater: „Die Politiker“ Politiker zocken bei Saturn
Politiker sind ein beliebtes Feindbild. Im Kammertheater Stuttgart wird nun kräfttig gegen sie geschossen. Aber stimmen die Klischees eigentlich?
Politiker sind ein beliebtes Feindbild. Im Kammertheater Stuttgart wird nun kräfttig gegen sie geschossen. Aber stimmen die Klischees eigentlich?
Es ist aber auch empörend! Da übergibt das Volk den Politikern die Macht, und was tun die? Sie lachen, obwohl ihnen nicht zum Lachen ist. Sie schlafen auf dem Bauch, öffnen die Milch und gießen sie in ein Glas. Schlimmer noch, ihnen sind die kleinen Leute völlig egal – und jemand weiß sogar, was sie tagsüber treiben: „Die Politiker schwänzen die Arbeit und zocken Playstation bei Saturn. Es ist wirklich wahr!“ Ist es das?