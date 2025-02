Ein PR-Berater aus Berlin und Wien schießt gegen ein Großreservat in Oberschwaben – angeblich als Journalist. Doch bei einem Gerichtstermin in Wien klingt es plötzlich ganz anders.

Andreas Müller 19.02.2025 - 14:39 Uhr

Neulich war Marcus Johst alias „der Sphärman“ mal wieder in Oberschwaben unterwegs. Der PR-Berater mit Wohnsitzen in Berlin und Wien besuchte zwei Gemeinderatssitzungen, in denen es um das geplante Biosphärengebiet ging. Per Newsletter und Blogeintrag beschrieb er hinterher die Stimmung in Guggenhausen und Unterwaldhausen gegenüber dem umstrittenen Projekt der grün-schwarzen Landesregierung.