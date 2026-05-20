Ein stabiles Hoch bringt pünktlich zu Pfingsten strahlenden Sonnenschein und Sommer-Feeling. Wann am Wochenende der richtige Zeitpunkt zum Rasenmähen ist.
20.05.2026 - 17:02 Uhr
Der Mai hat uns in diesem Jahr rund um die Eisheiligen mit der „Kalten Sophie“ bisher nicht gerade mit Sonne und milden Temperaturen verwöhnt – zudem lässt der Regen vor der Schafskälte den Rasen wachsen und erschwert das Mähen erheblich. Da kommt das lange Pfingstwochenende für viele Hobbygärtner wie gerufen, um das Grün im Garten endlich wieder auf Vordermann zu bringen.