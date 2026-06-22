Braun wird man vor allem in der Sonne, aber was ist mit denen, die sich lieber im Schatten aufhalten? Mehr dazu hier.
Ein längerer Aufenthalt in der direkten Sonne ist nicht nur für die Haut, sondern bei vielen auch für den Kreislauf eine zu starke Belastung, weshalb meist ein Schattenplatz bevorzugt wird. So mancher stellt sich dann allerdings die Frage, ob man im Schatten überhaupt braun werden kann. Die Antwort: Ja, auch im Schatten wird man braun. Es dauert nur etwas länger, ist aber deutlich weniger belastend für Haut und Kreislauf.