Am 3. Dezember ist der Tag der Menschen mit Behinderungen: Wir besuchen die Karl-Schubert-Gemeinschaft in Bonlanden. Wie bereitet sich die Weberei aufs Weihnachtsgeschäft vor?
03.12.2025 - 08:00 Uhr
Michael Kamleiter bewegt das Webschiffchen derart schnell hin und her, dass man ganz genau aufpassen muss, um überhaupt zu erfassen, was er tut. Dazu tanzen seine Füße auf den Hebeln unterm Tisch, die die einzelnen Rahmen des Webstuhls in Bewegung setzen. So wächst, Faden um Faden, ein farbenfroh kariertes Tuch, aus dem später mal einzelne Geschirrtücher werden sollen. Michael Kamleiter ist 70 Jahre alt. Eigentlich ist er längst im Rentenalter. Doch was soll er den ganzen Tag daheim machen?