Einige Stuttgarter Narren starten vorzeitig in die Kampagne, während die Stadt am Sicherheitskonzept für den großen Umzug feilt. Gefeiert wird trotzdem mit vollem Elan.

Voller Vorfreude erwarten die Stuttgarter Jecken und Narren den wichtigsten Tag aller Karnevalisten: den 11.11., der in diesem Jahr auf den kommenden Dienstag fällt. Ab 11 Uhr 11 wird dann auch das Fest-Komitee Stuttgarter Karneval den Start der Kampagne 2025/2026 mit viel Tschingderassabum auf der Freitreppe am Schlossplatz feiern.

Früher Startschuss bei einigen Gesellschaften Dass dieses Datum den Narren längst nicht mehr so heilig ist wie früher, belegt die Gesellschaft Z-Insel. Sie feiert in diesem Jahr die Inthronisation ihres Baronenpaars in der Lindebachhalle in Weilimdorf bereits am Freitag, 7. November. Und schon tags darauf sowie am Sonntag, 9. November, legen der Karnevalsclub Stuttgarter Rössle und die Karnevalsgesellschaft Schwarze Störche nach, um ihre Tollitäten auf den Thron zu heben.

Programmvorstellung im Zeichen des Zusammenhalts

Vorgestellt hat das umfangreiche Programm der zehn Karnevalsgesellschaften am Dienstag die Präsidentin des Festkomitees Stuttgarter Karneval, Anita Rösslein, sowie Vertreter fast aller Gesellschaften. Dass inzwischen nicht mehr elf Karnevalsgesellschaften im Festkomitee organisiert sind, erklärt Rösslein mit dem Ausscheiden der First Guggenband, die sich 2024 im Nachgang der Coronapandemie auflösen musste. „Zudem ist die Karnevalsgesellschaft Grün-Schwarz Stuttgart derzeit nicht mehr aktiv“, erklärt die Komiteevorsitzende.

Die Faschingsvereine werden jedes Jahr im Rathaus begrüßt. Foto: Leif Piechowski

Möbelwagen-Gesellschaft mit traditionsreichem Motto

Stuttgarts älteste Karnevalsgesellschaft, die Gesellschaft Möbelwagen, gibt sich nach langer Zeit wieder für die kommende Session ein Motto, das da lautet: „70 Jahre Rathaus Stuttgart“. Gespannt sein darf man auf das Stuttgarter Stadtprinzenpaar, das am 6. Januar im Alten Feuerwehrhaus in Heslach seine Regentschaft antreten wird. Etabliert hat sich zudem der von den Möbelwäglern durchgeführte „Altstadtfasching“ in verschiedenen Lokalitäten des Bohnenviertels.

Fasnetsumzug soll trotz Sicherheitslage stattfinden

In Bezug auf den traditionellen Fasnetsumzug durch die Innenstadt kündigt Möbelwagen-Präsident Thomas Klingenberg an, dass die Stadt trotz des Anschlagsereignisses von Mannheim am Rosenmontag 2025 im kommenden Jahr den Umzug unbedingt durchführen möchte. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept werde ausgearbeitet.

Höhepunkte der kommenden Session

Weitere Veranstaltungshöhepunkte sind das Häsabstauben des Cannstatter Quellenclubs am Schmotzigen Donnerstag in der Stadthalle Remseck, das Prunkfest mit Rosenprinzesinnenempfang der Karnevalsgesellschaft Rosenmontag am 31. Januar in Obertürkheim oder der Storchenball in der Turn‐ und Versammlungshalle Zuffenhausen am 13. Februar. Eine Besonderheit ist zudem das Landesnarrentreffen des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine von 16. bis 18. Januar in Leinfelden-Echterdingen. Alle Termine der Stuttgarter Karnevalsgesellschaften sind kurz vor Sessionsstart hier abrufbar.