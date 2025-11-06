Einige Stuttgarter Narren starten vorzeitig in die Kampagne, während die Stadt am Sicherheitskonzept für den großen Umzug feilt. Gefeiert wird trotzdem mit vollem Elan.
06.11.2025 - 10:00 Uhr
Voller Vorfreude erwarten die Stuttgarter Jecken und Narren den wichtigsten Tag aller Karnevalisten: den 11.11., der in diesem Jahr auf den kommenden Dienstag fällt. Ab 11 Uhr 11 wird dann auch das Fest-Komitee Stuttgarter Karneval den Start der Kampagne 2025/2026 mit viel Tschingderassabum auf der Freitreppe am Schlossplatz feiern.