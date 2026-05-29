US-Trailrunner Tyler Andrews schafft den Aufstieg vom Everest-Basislager zum Gipfel in einer Rekordzeit. Aber sind Zeiten an extremen Bergen überhaupt vergleichbar?
29.05.2026 - 16:49 Uhr
Wieder hat es am Mount Everest einen Rekordversuch gegeben. Der US-Trailrunner Tyler Andrews hat nach Angaben der Internet-Fachseite ExplorersWeb den Weg vom Basislager zum Gipfel auf rund 8848 Metern über dem Meeresspiegel in weniger als zehn Stunden absolviert. Er habe damit den bisherigen Rekord von Lakpa Gelu Sherpa von 2003 um eine gute Stunde unterboten, heißt es.